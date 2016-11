El dolor se cura entre nosotros: Pereira

El jugador asegura que se apoyan entre ellos para salir adelante

GUADALAJARA, JALISCO (03/NOV/2016).- Fallar un penal y que esto haya influido para una derrota en la final por un título, siempre dejará al jugador mal mentalmente, pero Jair Pereira aseguró que la unión interna es grande, en la cual todos se apoyan para salir adelante, levantar la frente tras perder el campeonato de Copa MX con el Querétaro y encarar con personalidad lo que viene, la Liga MX.



"El dolor se cura entre nosotros mismos, arropándonos, hemos creado una familia en Chivas. Mucha gente te puede criticar otros te pueden apapachar, pero entre nosotros somos los únicos que podemos salir adelante, es seguir unidos nada más".



No niega que en sus momentos de soledad la tristeza aparece, recuerda la tanda de penales, el desarrollo del encuentro ante el Querétaro y busca sacarle lo mejor a la situación, como reflexionar qué se hizo mal, que les falta además de contundencia.



"Siempre las derrotas duelen. Durante el partido creo que merecimos ganar pero no es de merecer, es de hacer. Nos faltó contundencia. En los penales siempre es así, hay que saberlos tirar o es un acierto del arquero. A veces te toca ganar y a veces perder. No corrimos con esa suerte, fallamos, siempre da tristeza no haber podido concluir el torneo con un campeonato".



La experiencia que tiene en el futbol, le dicta a Pereira que lo mejor en este momento es centrarse en el partido ante el León, mostrar el carácter, la personalidad que se tiene porque el futbol sigue y el compromiso de defender una playera de una institución grande como Chivas, es a tope siempre.



"Cerrar la página, tenemos que pensar en lo que viene y tratar de sacarnos esta espina en el torneo de Liga. Siempre te da tristeza, no me voy a quedar a llorar ni a lamentarme de las cosas que pasaron. En mi carrera he tenido muchos tropiezos y siempre he aprendido a levantarme".

