Cabo Verde convoca a Djaniny Tavares por eliminatorias

El delantero de Santos Laguna jugará el 12 de noviembre rumbo a Rusia 2018

TORREÓN, COAHUILA (03/NOV/2016).- El delantero Djaniny Tavares, quien juega para Santos Laguna en la Liga MX, fue convocado a la Selección nacional de Cabo Verde para el encuentro de eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018 ante el representativo de Burkina Faso.



Este compromiso se realizará el 12 de noviembre venidero en el Estadio Nacional de Praia.



De tal manera el Grupo D de las eliminatorias africanas está liderado por el combinado de Senegal con tres unidades, seguido por Burkina Faso y Sudáfrica con un punto.



En tanto que los llamados "Tiburones Azules" se ubican en el fondo sin puntos.



La directiva Lagunera dio a conocer que el jugador es uno de los elementos base del cuadro y para el juego ante Jaguares de Chiapas, correspondiente a la jornada 16, está considerado en el once inicial.



Santos no tuvo un buen paso en este Torneo Apertura 2016 al ubicarse en el décimo sexto puesto de la tabla general con 10 puntos, por lo que ante Chiapas deberá sumar de a tres para no tener problemas en la porcentual con miras a la próxima campaña.