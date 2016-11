'Chicharito' desconoce rumores de su regreso al Madrid

El delantero mexicano señala que actualmente está contento en el futbol alemán

LEVERKUSEN, ALEMANIA (03/NOV/2016).- El delantero mexicano Javier "Chicharito" Hernández, quien milita en el Bayer Leverkusen, dijo desconocer los rumores que apuntan a un posible regreso al conjunto de Real Madrid, y señaló que actualmente se encuentra contento en las filas del equipo alemán.



Luego de que el directivo del cuadro "merengue", Santiago Aguado, abrió la puerta a un probable retorno del jalisciense, "Chicharito" por su parte negó tener cualquier tipo de contacto con miembros del cuadro "blanco".



"No sé nada del Real Madrid, siempre he dicho que tuve dos etapas allí, la primera fue negativa pero en la segunda mejoré porque tuve más oportunidades. Es una pena que no pudiéramos ganar nada", mencionó Hernández en declaraciones emitidas al diario británico "Daily Mail".



"Estoy muy agradecido con la directiva del Madrid y sus aficionados, pero no sé nada al respecto. Soy jugador del Leverkusen y estoy muy contento aquí", sentenció el mexicano.



El jugador tapatío llegó a 50 partidos con las Aspirinas en el encuentro en el que se impusieron por marcador de 1-0 al equipo inglés de Tottenham Hotspur, en duelo de la jornada cuatro de la Champions League.



Desde su llegada al club alemán en 2015, "Chicharito" registra 28 anotaciones en todas las competencias, y además con dicha escuadra alcanzó su anotación número 100 en el balompié europeo.