Descartan a Gignac en convocatoria de Francia

El entrenador de la Selección gala, Didier Deschamps, no contempla al jugador de Tigres

PARÍS, FRANCIA (03/NOV/2016).- El director técnico de la selección de futbol de Francia, Didier Deschamps, descartó este jueves al atacante André-Pierre Gignac para los próximos dos juegos de la escuadra nacional.



El nombre de Gignac, quien juega como delantero del equipo mexicano Tigres, no figura en la lista de convocados por el director técnico de "Les bleus" para dos partidos.



Los juegos son Francia-Suecia, del 11 de noviembre, de clasificación para la Copa del Mundo de 2018, y el amistoso Francia-Costa de Marfil, del 15 de noviembre.



"Gignac es quizás menos eficaz (ahora) que lo que ha sido, pero tiene la misma calidad. Hoy no lo he elegido pero eso no quiere decir que no volverá", dijo Deschamps a la prensa sobre la situación de Gignac, quien ha atravesado por una sequía goleadora en su equipo mexicano.



Deschamps convocó de nuevo para el ataque de Francia al jugador del Arsenal londinense, Olivier Giroud, quien había estado ausente en los últimos cotejos, y a uno de los dos romperredes del Atlético de Madrid de España, Kevin Gameiro.



"El retorno de Giroud es lógico. Siempre ha tenido una muy buena eficacia. Ahora que ya está restablecido es normal que esté con nosotros", comentó Deschamps.