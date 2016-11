Renovó la manada y pagó derecho de piso

Leones Negros ocupa el lugar 15 de la tabla general, resultados que para nada esperaban en el equipo universitario

GUADALAJARA, JALISCO (03/NOV/2016).- Cuando sólo has sido capaz de ganar una sola vez en tu estadio, y esto hasta la Jornada 15, es complicado que en el cierre de ese certamen aspires a clasificar a la Liguilla.

Cuando tampoco fuiste capaz de ganar en siete jornadas seguidas, los números te abofetean y te dicen que eres uno de los peores del torneo.

Eso es lo que le ha ocurrido a Leones Negros, que ocupa el lugar 15 de la tabla general, merced a los 14 puntos que ha conseguido hasta la jornada 15 del Ascenso MX, resultados que para nada esperaban en el equipo universitario, según reconoció el director deportivo Jorge Dávalos.

“No ha sido fácil, nadie teníamos en mente tener una temporada así, aunque los riesgos siempre son latentes en el futbol. La constante ha sido que hemos tenido partidos donde hemos merecido más pero por algo no se ha dado”, aseguró el dirigente.

Sin embargo, el “Vikingo” puntualizó que la UdeG cambió de proyecto. Mientras el torneo anterior tenían gente de experiencia en el circuito, para este certamen apostaron por jóvenes de su cantera, los cuales han pagado derecho de piso. “Este equipo se fue 20 años de la Primera División, no hace mucho que estamos retomando muchos proyectos, mucho de lo que la Universidad puede ofrecer en la formación de jugadores y eso lleva tiempo, a los jóvenes no les puedes exigir que de la noche a la mañana te den resultados, pero no por eso cambia el objetivo formador de este proyecto”.

Lejos de hablar de fracaso en el tema deportivo, Dávalos aseguró que entienden a la perfección de qué se trata el nuevo proyecto. “Cuando nosotros hacemos un balance nos damos cuenta de que éste prácticamente es un equipo nuevo, el torneo pasado jugaban otros que ya no están. Es muy complicado trabajar cuando los resultados no se dan, es lo más difícil en el futbol, pero tarde que temprano se tenía que dar la oportunidad a los jóvenes”.

Por lo pronto nadie, ni los jóvenes, tienen su lugar seguro para la siguiente campaña. “Tendremos que hacer una evaluación para determinar quién seguirá en el equipo”, dijo el “Vikingo”.

Triunfos, empates y derrotas

TRES VICTORIAS

Fecha 1

Potros UAEM 2-4 UdeG

Fecha 7

Correcaminos 0-2 UdeG

Fecha 15

UdeG 2-1 Murciélagos

CINCO EMPATES

Fecha 3

Ciudad Juárez 1-1 UdeG

Fecha 4

UdeG 1-1 Cimarrones

Fecha 5

Colima 1-1 UdeG

Fecha 10

UdeG 1-1 Venados

Fecha 13

Cafetaleros 3-3 UdeG

SIETE DERROTAS

Fecha 2

UdeG 0-1 Coras

Fecha 6

UdeG 1-3 Alebrijes

Fecha 8

UdeG 0-2 Zacatepec

Fecha 9

Atlante 2-1 UdeG

Fecha 11

Celaya 2-1 UdeG

Fecha 12

UdeG 0-1 Mineros



Fecha 14

UdeG 2-3 Dorados