Víctor Vucetich, feliz por romper la maldición

GUADALAJARA, JALISCO (03/NOV/2016).- Luego de obtener el título de la Copa MX ante Chivas, equipo que calificó como uno de los que mejor juega y cuya dinámica dificulta jugarle de poder a poder, Víctor Manuel Vucetich se fue feliz del Estadio "La Corregidora", porque por fin el Querétaro logró algo oficial.

"Este me sabe a un campeonato de Copa, todos los titulos son distintos, este es especial porque es ante una aficion que en 66 años no había logrado nada, hoy se da ese paso importante, se rompe esa maldición y ojalá que sea el camino que siga llevando la institución".

Reconoció que su arquero Tiago Volpi fue el héroe de la noche, ya que no solamente le dio al equipo fuerza defensiva, sino que también logró sacar varias jugadas importantes de la línea y en los penales fue determinante.

"Fue Volpi una figura fundamental, pero el trabajo colectivo ha sido importante para aguantar con 10 jugadores, que es una desventaja considerable. Nos portamos a la altura y pudimos soportar el embate de Chivas. Trabajamos bien el aspecto físico, se controló bien los espacios y nos ha permitido obtener una victoria de esta magnitud".

Sobre la expulsión de Andrés Rentería, el "Rey Midas" lo disculpó porque la calentura del encuentro a veces revoluciona a los jugadores y éste fue el caso.

"Se sale de lo planeado por una equivocación mental, pero se debe tener un punto de equilibrio y ver con qué elementos podemos cubrir. Sepulveda entró muy bien, ayudó muchísimo en el trabajo, Candelo trabajó muy bien adelante, no dejamos de ir al frente, teníamos tres elementos insistiendo, ellos empezaron a circular la pelota pero eso no me preocupaba. Siempre se tiene ese riesgo cuando te quedas en desventaja y sabes que si lo aprovechan bien te pueden hacer daño".

Vucetich dijo que este campeonato debe servir para llamar la atención de quienes no creen en los técnicos mexicanos, porque en su caso, siente que no le han dado la importancia debida.

"Es lo que tengo, darle gracias a Dios el hecho de mantenernos vigentes con respuestas de esta naturaleza. Esto habla, a veces lo digo en broma, para el país ahí seguimos, no está mal, no se nos da el valor a mucha gente y entre ellos me siento. Al fnal los trabajos es lo que vale, hablar es fácil, pero respaldar lo que uno dice es lo complicado, vivimos de los resultados y hoy para fortuna mia se dio un resultado. Hay mucho mexicano con capacidad y hay que confiar en ellos, la competencia es buena pero se debe tener ese pesamiento de respaldar más a los tecnicos mexicanos".

