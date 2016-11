Matías Almeyda niega fracaso

Ya que jamás fueron en contra de sus convicciones futbolísticas y el héroe del encuentro fue Tiago Volpi

GUADALAJARA, JALISCO (03/NOV/2016).- Luego de perder la final ante el Querétaro 3-2 en serie de penales, el técnico del Guadalajara Matías Almeyda, negó que sea fracaso no obtener el título de la Copa MX, ya que jamás fueron en contra de sus convicciones futbolísticas y el héroe del encuentro fue Tiago Volpi.

"Fracaso es una palabra muy fuerte. Fracaso no, porque nosotros en la pretemporada preparamos tres torneos, la Supercopa, la ganamos; el segundo por cuestión lógica que termina antes que la Liga, la Copa en la que llegamos a la final; en el tercero todavía no termina. No es fracaso, hubiera sido un fracasado si hubiera querido ser futbolista y si no me alcanzaba, si me hubiera tenido que dedicar a otra cosa para subsistir. Tuvieron algo que no tuvimos, un aquero que sacó todo".

Almeyda reconoció que su equipo tuvo todo para ganar el encuentro, crearon opciones importantes que el rival de una forma u otra sacó de la línea de gol y al final hubo un justo ganador, a cual felicitó.

"Habrá que hacer un análisis profundo, creo que con nuestra forma de jugar tuvimos las acciones para ganar la Copa, todos elegirán al mejor elemento, que fue el arquero. Él tiene una gran responsabilidad de la copa obtenida. El rival maneja bien el contragolpe, hicimos que retrocediera teniendo el balón. Felicito a Querétaro por esta Copa, tuvieron la chance de ganarla y lo hicieron".

El pastor mencionó que en cuanto terminaron los penales, le dijo un discurso a su plantilla que nada hubiera cambiado en caso de haber ganado.

"Les dije que tenemos partidos importantes, esto no cambia si Chivas hubiera obtenido la Copa, porque se pudiera haber pensado que nos relajamos en caso de haberla ganado, es lo mismo, el objetivo no cambia como hasta ahora. Les dije lo mismo, que si la hubiéramos obtenido no se darían euforias, ahora que perdimos, aceptar la derrota y que ya se terminó, que estuvieran tranquilos, que ya se acabó porque el objetivo sigue, que es pensar en el campeonato".

EL INFORMADOR / Alejandro Ramírez