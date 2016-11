Pereira no quiere que se le vea como héroe

El capitán de Chivas admite que también jugó partidos con molestias

GUADALAJARA, JALISCO (02/NOV/2016).- Ya se había comentado la lesión de Alan Pulido en el pie izquierdo, misma que por poco lo deja fuera en partidos de Chivas ante América y Cruz Azul, pero gracias a que se infiltró pudo jugar ambos cotejos. El capitán Jair Pereira también pasó por lo mismo, pero quiso mantenerlo en secreto porque no quiere que le pongan calificativos exagerados.

“Es una lesión que tenía, pero al momento que decidir que juego, es con todo aunque se tenga dolor. No quiero decir que me infiltré porque no quiero se que me quiera ver como un héroe, esas cosas pasan, hay cosas médicas que te ayudan para jugar. El momento que decidí, es para rompérmela, pero la mentalidad es buena y podemos darle vuelta a un resultado adverso”.

Esta noche está listo para jugar, las molestias han desaparecido en su totalidad y quiere hacer un encuentro defensivamente perfecto, para colaborar con el equipo en la obtención de otro campeonato de Copa MX.

“Estamos concentrados, nos jugamos una Copa muy importante para nosotros. Estamos listos, conscientes que será un partido complicado, porque en la Copa hicieron bien las cosas, cuentan con elementos muy importantes y la marca deberá ser fundamental para no cometer errores. La clave es no darles espacio”.

Si algo llegara a salir mal en el partido, el experimentado central recomienda a sus compañeros mantener la calma, no caer en la desesperación porque eso le facilita las cosas al rival.

“He aprendido a lo largo de mi carrera que se debe mantener la tranquilidad, se tienen aciertos, errores, se puede uno equivocar ante una virtud del rival, pero concentrarse es la clave, me siento bien en todos los aspectos”.

Así como anhela un encuentro excelso en la defensiva, también espera lo mismo al ataque, para terminar pidiendo la hora.

“Queremos ser matones, liquidar el encuentro en el momento que debe ser para no sufrir y llegar a los penales, porque ese es otro juego. Pensamos en hacer nuestro futbol, Querétaro ante Toluca tuvo muchas opciones cuando se le da espacios y hay que controlarlos muy bien”.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ