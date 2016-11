Leiton Jiménez, listo para jugar

Supera su lesión y podría reaparecer con Atlas el próximo sábado en el Jalisco

GUADALAJARA, JALISCO (02/NOV/2016).- Ya hace futbol, los trabajos físicos y su ánimo está por las nubes. Leiton Jiménez está recuperado de la lesión que lo alejó de las canchas por cinco encuentros y todo parece indicar que será titular ante América el próximo sábado en el Estadio Jalisco.

''Ya gracias a Dios estoy bien, estamos empezando a trabajar con el equipo, lo hemos hecho de buena forma y hoy va a ser un día importante, el equipo hará futbol y veremos cómo nos sentimos para saber si podemos estar para el fin de semana'', indicó el central colombiano.

''Me siento muy bien, creo que me he sentido de gran manera, haciendo futbol, darte cuenta cómo estás para el fin de semana, el 'Profe' me va a evaluar y esperemos estar para el fin de semana'', siguió Leiton.

El hospital rojinegro sigue y Christian Tabó y Flavio Santos están descartados para jugar ante América, pero por otro lado, Rafael Márquez y Rodrigo Salinas cada vez evolucionan mejor y podrían ser tomados en cuenta ante las Águilas.



''Siempre es lindo jugar contra rivales como América, partidos realmente abiertos, será lindo poder volver y enfrentar a jugadores como los que tiene América, esperando poder hacer un buen partido'', Leiton Jiménez, jugador del Atlas.



