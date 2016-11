Antonio Rodríguez se ilusiona con el título

Señala que en Chivas no hay ningún tipo de presión ante la final de Copa MX

GUADALAJARA, JALISCO (02/NOV/2016).- En el partido de las semifinales ante el América fue el héroe al detener el penal con el cual se instalaron en la final de esta noche, ante el Querétaro, pero Antonio Rodríguez no quiere llegar a esa instancia esta noche, espera que sus compañeros solucionen en el tiempo adecuado el encuentro.



Mencionó que no hay ningún tipo de presión, porque todos están disfrutando estar instalados en la gran final de la Copa MX, que es donde debe estar una institución grande como Chivas. En el entorno rojiblanco hay mucha confianza de levantar la copa de campeón.



El arquero precisó que el equipo ha ido entendiendo conforme se quitaron del tema de cociente, de todo lo que vivieron en presión para salvar la categoría, que estar sin problemas de ese tipo es para disfrutarse, por eso el equipo juega libre, sin ataduras y todos están ilusionados.



"Me ilusiona mucho ser campeón, al igual que a todos mis compañeros y todos estamos pensando en lo mismo, porque de lo contrario, no tendría nada que hacer aquí. Jugamos para ser campeones".



El equipo rojiblanco permanece en su hotel de concentración en espera del momento exacto para irse a La Corregidora, estadio que les queda a cinco minutos de distancia y donde se ven levantando la copa antes de las 22:00 horas.



EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ