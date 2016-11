A la búsqueda del cuarto campeonato en la Era Vergara

El técnico de Chivas, Matías Almeyda, enfrenta otra Final fuera de casa, las dos anteriores las ganó

GUADALAJARA, JALISCO (02/NOV/2016).- Será la octava Final que dispute el Guadalajara en la administración de Jorge Vergara, la cual tiene la firme convicción de ganarla para darle fuerza al anuncio que hizo el técnico Matías Almeyda hace unos meses, cuando dijo que “una nueva era llega al club” con la reorganización de puestos y él como el máximo jefe en toda la estructura del futbol.

Con Vergara, el Guadalajara lleva disputadas las siguientes Finales: dos de torneos de Liga, tres de Copa MX (contando la de hoy) y una Supercopa MX, más, una Liga de Campeones de la Concacaf y la de 2010 en Copa Libertadores.

Los rojiblancos han logrado tres campeonatos con Vergara al frente de la administración: en el torneo de Liga Apertura 2006 con José Manuel de la Torre, la Copa MX Apertura 2015 y Supercopa MX 2015-16, éstos dos últimos títulos, con Matías Almeyda al frente.

El Querétaro no ha ganado ningún título en su historia, por ello la complejidad que se encontrará el equipo rojiblanco para sumar su cuarto campeonato en la Era Vergara, además Gallos Blancos recién tiene nuevos dueños (con su propia televisora) y anhelan ponerle la cereza al pastel, iniciando una nueva época de su equipo con un logro oficial.

Chivas dejó en el camino al América en tanda de penales, misma historia con el Querétaro, que se fue con el Toluca hasta la última instancia y ambos demostraron tener frialdad en caso de llegar a tal definición.

El “Pelado” Almeyda ha determinado tener a toda su plantilla junta para este duelo, sin importar quiénes vayan a tribuna. Está fomentando la unión sin importar el resultado: cuando ganan, el triunfo es de todos y lo mismo en la derrota.

De hecho ha llamado mucho la atención que Alan Pulido ha recibido apoyo total en los últimos dos encuentros, ante América, en la Semifinal de Copa y Cruz Azul, en la Liga, ya que en ambos encuentros ha jugado infiltrado y lo más probable es que ante el Querétaro, suceda lo mismo.

Chivas tiene un tipo de juego definido, agresivo, busca cerrar espacios, prefiere tener la posesión de balón para dominar al rival, imponer sus condiciones y ritmo futbolístico, porque sufre mucho cuando no tiene el esférico.

Querétaro no es tan agresivo, espera al rival, ataca cuando ve conveniente hacerlo y no se siente incómodo si el rival tiene el balón, pues el “Rey Midas” del futbol mexicano, ha hecho que este equipo tenga mucha paciencia. Apuestan a un contragolpe para aniquilar al rival, no siempre atacan con muchas unidades y su entrada al ataque, por lo regular, es por las bandas.

SABER MÁS

Se regresan

Al terminar el encuentro ante Gallos, sea cual sea el resultado, el Guadalajara se regresará a Guadalajara en vuelo charter, porque el jueves seguirá con su preparación de cara al enfrentamiento en la fecha 16 del Apertura 2016, ante el León, el próximo sábado.

SABER MÁS

Pondrán pantallas en Estadio Chivas

La dirigencia rojiblanca en busca de que su afición esté unida con el equipo, pondrá pantallas en la explanada del Estadio, para que los seguidores estén en el inmueble observando el cotejo. Se tiene programado que si el equipo sale campeón, visite el Estadio a la hora que regresen en Charter de Querétaro, ya en la madrugada.

EL DATO

En las dos finales que ha ganado Chivas con Matías Almeyda al frente de la dirección técnica, lo ha realizado en patio ajeno, una en León y la otra en el StubHub Center, de los Ángeles, California.

Las Finales del Guadalajara con Vergara al frente