Dolor en Atlas por no calificar

Los Rojinegros ahora no sólo dependen de sus resultados, sino de lo que hagan otros equipos

GUADALAJARA, JALISCO (01/NOV/2016).- El fracaso está cercano a consumarse, la calificación a la Liguilla se esfuma, solamente un milagro haría que los Rojinegros del Atlas accedieran a la Fiesta Grande, sin embargo saben que luce difícil, sobre todo porque ahora no sólo dependen de sus resultados, sino de lo que hagan otros equipos. En principio de cuentas deben derrotar al América el sábado en el Jalisco.



Edson Rivera, delantero atlista, que no ha tenido la participación que él quisiera, acepta que duele el hecho de no calificar, sabiendo que las expectativas al comenzar el Apertura 2016 eran grandes por el plantel, que si bien no era rico en número y calidad, sí lo era en cuanto a calidad humana y entrega.



"Las aspiraciones eran grandes, altas, a todos nos duele, matemáticamente hay posibilidades, sabemos que es muy complicado, vamos a tratar de buscar los tres puntos, es difícil, nos hubiera gustado estar en otra situación, teníamos altas expectativas, tratamos de responder a la confianza que nos tuvieron la institución y el profesor", dijo Edson Rivera la mañana de este martes en La Madriguera.



Atlas busca los tres puntos ante América y esperara lo que hagan Morelia, Puebla, Monterrey, Toluca, León, Necaxa y hasta los Pumas de la UNAM.



"Mientras se pueda matemáticamente que no quede en nosotros, es muy complicado los resultados pero tenemos que hacer nuestra parte, si los resultados se dan buenísimo", siguió Rivera.

El futbolista, que ha estado en equipos como el Braga de Portugal y el Santos Laguna en la Liga MX, ahora busca adueñarse de la titularidad, aprovechando el pésimo momento que atraviesa el colombiano Jefferson Duque, quien a pesar de ser uno de los hombres importantes en el equipo, no ha hecho un solo gol.



"Siempre tratamos de hacer nuestra parte, tratamos de brindarnos al máximo, tratamos de brindarnos igual, no le veo por donde hacer quedar mal a Duque, trabaja al máximo, si bien no se le han dado los goles ha colaborado con su esfuerzo, hay que apoyarlo, arroparlo", concluyó Edson Rivera.



Atlas siguió con su preparación de cara al duelo ante las Águilas del próximo sábado en el Estadio Jalisco, en donde Rafael Márquez y Rodrigo Salinas siguieron entrenando por separado del plantel, pero se espera que sea este miércoles, cuando ambos jugadores se unan al resto de sus compañeros y puedan ser tomados en cuenta por el técnico José Guadalupe Cruz.



EL INFORMADOR / JAVIER ROBLES