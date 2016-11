Vettel, sin sanción por mala conducta en el GP de México

El alemán quedará sin castigo a pesar de una serie de improperios dichos durante la carrera

PARÍS, ALEMANIA (01/NOV/2016).- El alemán Sebastian Vettel (Ferrari) no será sancionado por sus insultos en el Gran Premio de México, retransmitidos por la radio de su monoplaza, decidió este martes el presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), el francés Jean Todt.

El cuatro veces campeón del mundo alemán, furioso, lanzó una retahíla de insultos en las tres últimas vueltas de la carrera del domingo, dirigidos al piloto que le precedía, el joven Max Verstappen (Red Bull), de 19 años, así como al director de carrera de la FIA para la F1, el inglés Charlie Whiting.

"Que te jodan Charlie", gritó Vettel furioso al quedar bloqueado detrás del holandés Max Verstappen (Red Bull), de 19 años, que fue tercero en las tres últimas vueltas y al que el alemán calificó de "idiota".

Dichas palabras provocaron que Todt pidiese un informe a los comisarios deportivos del Gran Premio de México, informaron el martes fuentes de la FIA.

Finalmente la instancia mostró clemencia ante las disculpas orales y escritas del alemán.

"Inmediatamente después del incidente, Sebastian Vettel buscó espontáneamente a Charlie Whiting para expresarle su arrepentimiento en persona", explicó la FIA en un comunicado el martes por la tarde.

Vettel "seguidamente y a iniciativa propia, envío sendas cartas al presidente de la FIA y a Charlie Whiting, en las que pidió perdón sentidamente".

Según la FIA, el piloto de Ferrari "indicó que contactaría con Max Verstappen y juró que no volvería a protagonizar un incidente así. A la vista de sus disculpas sinceras y del fuerte compromiso (a no repetirlo), el presidente de la FIA (Jean Todt) decidió, a título excepcional, no castigarle disciplinariamente".

"La FIA condenará siempre el uso del lenguaje injuriosos en el automovilismo, sobre todo cuando se dirija a los jueces o a otros participantes", añade el comunicado.

"La FIA aprovecha para avisar de que, en caso de incidente posterior similar al de México, se lanzará una acción disciplinaria y deberá ser juzgada por el Tribunal Arbitral de la FIA", concluye el comunicado.

"Hay que entenderme, estaba muy enfadado, tenía mucha adrenalina", dijo Vettel, finalmente quinto en México, en rueda de prensa.