Almeyda ha sido como un maestro para mí: 'Chofis'

El jugador habla acerca de su relación con el técnico rojiblanco

GUADALAJARA, JALISCO (1/NOV/2016).- En entrevista a la cadena ESPN Javier "Chofis" López habló previo a la final de mañana ante Querétaro acerca de su futuro y su relación con el técnico de Chivas, Matías Almeyda.

"Matías ha sido como un maestro para mí. Desde la llegada de él, siempre lo he dicho, cambió mucho mi vida futbolística y en lo humano también", afirmó. "Siempre lo he dicho, que él va a saber cuándo ponerme de titular; cuándo meterme y cuándo no. Por eso yo confío mucho en él y no me desespero".

Cuando se le pregunta cómo se ve después de la final de Copa mañana ante Querétaro, la respuesta del jugador es determinada y concisa: "campeón".

Respecto a su futuro, López afirma que su sueño es ir a Europa y que se ve jugando en el Viejo Continente dentro de tres años.