Atacar es la única forma de ganar que tengo: Guardiola

El Barcelona viaja a Manchester con el objetivo de certificar su pase a Octavos de Final

MANCHESTER, INGLATERRA (01/NOV/2016).- El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, declaró que quiere “valentía” de sus jugadores porque “atacar” es la única forma de ganar que tiene, en la víspera del duelo de la cuarta jornada de la Champions League contra el Barcelona.

“Necesitamos los tres puntos y es una Final para nosotros y quiero valentía, atacar es la única forma de ganar que tengo. Me gusta que mis equipos jueguen como a mí me gusta, lo otro no sé hacerlo, tendría que reciclarme y no me lo planteo”, dijo Guardiola.

En el partido de ida el Barcelona ganó 4-0 a su equipo. “El City pudo competir bastante bien aunque era una prueba de fuego. En partidos de este nivel, ante el Barça, debes ser preciso y casi hacer un partido perfecto”, señaló sobre ese duelo.

“¡Perdimos 4-0! Tenemos mucho que aprender. Les dimos ventajas, pero sé lo bien que competimos durante muchos minutos. Son fuertes”.

El conjunto azulgrana lidera la llave C con nueve puntos luego de haber logrado pleno de victorias en los tres partidos de ida. Los Citizens son segundos con cuatro unidades, mientras que Borussia Monchengladbach y Celtic de Glasgow cierran la llave con tres y una unidad respectivamente. Un empate en Manchester daría el pase a Octavos a los azulgranas.

Manchester City apuesta por Agüero

No hay manera que Pep Guardiola deje fuera a Sergio Agüero esta vez.

El “Kun” se quedó en el banquillo al inicio de la derrota del Manchester City por 4-0 ante el Barcelona en la última ronda de partidos de la Champions League, lo que generó que muchos cuestionaran la táctica de Guardiola de no iniciar con quien probablemente sea su mejor jugador en un partido tan importante contra su ex equipo.

Guardiola lo hizo por cuestiones estratégicas, usando al belga Kevin De Bruyne como delantero replegado para darle al City un elemento adicional en el medio campo.

Para el duelo de hoy entre ambas escuadras en el City, el argentino Agüero estará de regreso en la titularidad. “Pero no les voy a revelar en qué posición va a jugar”, bromeó Guardiola.

Alineaciones probables

• Manchester City: Caballero; Zabaleta o Fernando o Maffeo, Otamendi, Stones, Kolarov; Fernandinho, Gündogan, Silva; De Bruyne, Sterling y Agüero.

• Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Mascherano, Umtiti, Digne; Sergio Busquets, Rakitic, André Gomes; Messi, Luis Suárez y Neymar.

• Árbitro: Viktor Kassai (HUN).

• Estadio: Etihad Stadium.