Lesiones no paran a Pulido

El delantero rojiblanco levanta la mano a pesar de que tiene dos lesiones en la pierna izquierda: tendinitis en la rodilla y el empeine inflamado

GUADALAJARA, JALISCO (01/NOV/2016).- El dolor con el que amaneció Alan Pulido el sábado en la mañana lo hacía verse en la tribuna ante el Cruz Azul, en la Jornada 15 del Apertura 2016. Conforme pasaron las horas en el hotel de concentración y se acercó el momento, tomó la determinación de jugar infiltrado. El técnico Matías Almeyda lo apoyó y logró que su esfuerzo fuera recompensado con el gol del triunfo.

Ante el América también estuvo en riesgo de no jugar; ese fue el primer cotejo en el cual se infiltró. El cuerpo técnico lo apoyó, Pulido jugó.

Alan no se considera un héroe. Sigue trabajando con su problema de tendinitis y por ello usa una banda abajo de la rodilla para que le dé estabilidad. Además batalla con el dolor en el empeine inflamado, pero para él todo vale la pena, porque la afición rojiblanca es inigualable.

“Mi responsabilidad es dar lo mejor de mí, de eso no cabe la menor duda. Quiero dar lo mejor en cada entrenamiento, en cada partido, fuera de aquí porque la gente cree mucho en mí y me han arropado de la mejor manera, por eso siento mucha responsabilidad porque cada día que llego aquí, pienso en todo eso y trato de dar el máximo”, afirmó Alan Pulido.

“La verdad Chivas marca mucho, si hablamos de unos años atrás, Chivas era la base de la Selección mexicana, por eso a donde va el Tri trae a mucha gente con la playera de Chivas, pidiendo fotos y lo viví estando con Selección. Se siente bonito y tengo que trabajar con humildad”.

Infiltrarse para jugar, mientras no ponga en peligro su integridad física, no le importa a Pulido, dice que Chivas lo vale. “Estoy muy contento, se siente el cariño, tengo ganas de responderles como se merecen. La ciudad es muy linda y estoy contento de estar acá. Tengo mucha familia en Guadalajara, son Chivas y es parecida la ciudad a Monterrey. Siempre dije que en algún momento me gustaría vivir acá y me siento contento”.

Está contento jugando con Ángel Zaldívar, cada día se van entendiendo mejor. “Se me adaptan dos posiciones, en Tigres jugué mucho con Lucas Lobos, se movía bien pero también no desconozco esa posición (atrás del nueve), aunque en la delantera hay más libertad de poder hacer cosas como picar, moverte al costado, Almeyda es lo que pide, le gusta. Me siento contento porque en mi ambición de juego, se podrán hacer muchas cosas”.

Reconocen el esfuerzo de Alan

En el vestidor del Guadalajara saben del esfuerzo que hace Pulido por jugar, sobre todo en sus últimas dos presentaciones con el golpe en el empeine, y Oswaldo Alanís señaló que el derroche de coraje mostrado por su compañero, refleja lo que es el equipo en todos los aspectos.

“Nos deja con mucha alegría, motivación, porque todos vemos que un compañero está haciendo eso, debemos responder de la misma manera. Creo que eso es el reflejo de la competencia interna, nadie quiere ausentarse porque sabe que para lograr un puesto será bastante difícil, por eso nadie quiere dejar de aparecer”.

Alanís dice que pocas personas saben de los esfuerzos que deben hacer los jugadores para ser valorados por la afición. “Al final es lo que todos queremos, la gente no se da cuenta. Nosotros jugamos en muchas ocasiones con dolores, golpes, situaciones que todo futbolista te puede decir que es normal, que así es el futbol y el entrenamiento, cuando lo haces al máximo”.

EL DATO

¿Qué es jugar infiltrado?

Son inyecciones que permiten a los jugadores dejar de sentir dolor en la zona lesionada y jugar sin problemas. La infiltración es una técnica habitual en la medicina del deporte y consiste en inocular un fármaco a través de una inyección precisa en una zona lesionada con fines terapéuticos o diagnósticos.

LESIONES

• Tendinitis en la rodilla

Lo obliga a jugar con una banda en la pierna para lograr estabilidad.

• Empeine inflamado

Debido a un golpe accidental en un entrenamiento de la semana pasada.