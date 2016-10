Oswaldo Alanís pide mesura a la afición de Chivas

El defensa señala que al decir 'ya somos campeones' es una falta de respeto al Querétaro

GUADALAJARA, JALISCO (31/OCT/2016).- Sin triunfalismos. Oswaldo Alanís pide a la afición del Guadalajara que no se suba al barco de "ya somos campeones porque vamos ante el Querétaro", ya que es una falta de respeto y está demostrado en la historia del futbol, que los encuentros hay que jugarlos porque cualquier cosa puede pasar.



El defensa central, saldrá como central ante los gallos y precisó que estarán a prueba, porque tienen gente con mucha calidad individual que en cualquier momento, pueden darle vuelta a un partido, motivo por el cual pide a la afición los apoye hasta el final, pero de manera humilde, sin sentirse campeones antes de jugar.



"No debe ser así, al final falta un partido, 90 minutos y tenemos que demostrar lo que la gente cree. Está bien que se tenga la fe de que se será campeón, pero falta demostrarlo en la cancha, entonces que crean, que tengan la esperanza, pero que no lo asuman como que ya somos campeones".



Señaló Alanís que en conjunto están claros en lo que quieren, que futbolísticamente son mejores que el Querétaro, pero no por eso declararán como si ya fueran campeones, así que la afición también debe ser mesurada en sus comentarios.



"Que sumen, atraes lo que piensas. Si la gente piensa que tenemos la capacidad sin llegar al extremo, de que tenemos para algo sin poder lograrlo. Les agradecemos, queremos que nos apoyen, que se sumen a la idea de estar arriba y ganar lo que podamos".



Ganarle al América dejó muy fuerte en lo mental al "Rebaño", pero eso ante el Cruz Azul por poco le cuesta el encuentro, ya que salieron desconcentrados, pensando ya en una final de Copa y ahora que la tienen en puerta, no queda más que tomar todos los cuidados para consagrarse en el momento que siempre quisieron estar viviendo.



"Se llega bien, en ritmo, jugando mejor, más entendimiento, dinámica, entonces se llega bien y hay cosas que debemos mejorar. Fue algo que nos dio alegría, nos dejó satisfechos ganarle al América, pero existen puntos a corregir para lograr el objetivo, que es la Copa porque para eso trabajamos en el equipo".



No hay ventaja



El técnico del Querétaro Víctor Manuel Vucetich, es mejor conocido en el futbol mexicano como "El Rey Midas", ya que final a la que llega, la gana, pero advierte Alanís que ahora la historia cambiará porque también en el banquillo rojiblanco hay calidad.



"Al final los que decidimos somos los jugadores, nosotros nos entregaremos al máximo y Matías Almeyda ya fue campeón hace un año, entonces somos los más recientes que hemos levantado una copa. Estamos en un buen ritmo para jugar este encuentro y pensamos en salir con buen saldo".



Lejos de sentir presión, mencionó Alanís que hay alegría por estar a instantes de presentarse en el momento que se planeó con la directiva antes de arrancar la competencia y está orgulloso de lo hecho en Copa, pero no satisfecho, hasta que logre el título.



"Trabajamos para hacer historia, marcar una época, pero falta tiempo, se requiere hacer mucho más y no pensamos en que estamos escribiendo historia, sino en trabajar para jugar un partido y levantar una Copa. Chivas siempre debe estar en los primeros puestos, lo habla el número de títulos, la euforia de la gente a donde vamos, la institución y al final, porque la gente hace grande al equipo".



Vive diferente a unos meses atrás



Alanís tuvo muchos problemas de lesiones, desde su llegada a Chivas no ha tenido la regularidad que esperaba y se sentía con mucha impotencia por no poder aportar su granito de arena, pero ahora que está a horas de jugar una final, está tranquilo, con paz interna.



"Me siento contento, disfrutamos cada partido, entrenamiento, voy tomando mejor ritmo, entendimiento en el campo con los compañeros, en la dinámica, la forma como quiere Matías, porque eso si requiere adaptación para la forma de plantear los partidos y todo jugador quiere mejorar para estar preparado en lo que se venga".



Ahora más que nunca es cuando un jugador, estando a nada de participar en una final, se debe cuidar en todos los aspectos y él ya está haciendo lo propio, desde la comida, la cantidad de ejercicio que realiza, hasta los tiempos de descanso o salir a la calle.



"Para eso nos preparamos, lo disfrutas. Puede ser que el ambiente sea diferente, el entorno, pero se debe descansar, se debe estar concentrado y lo más difícil es estar sin presión, tomarlo como un juego, porque al final todo lo externo se olvida estando adentro, pero es de los puntos más difíciles, porque es algo que te puede distraer. Estamos en un club como Chivas, que siempre debe estar peleando cosas grandes, debes estar con la presión de ganar, de hacerlo lo mejor posible siempre, porque para eso trabajamos".



La Frase



"Querétaro no es cualquier equipo, por algo está ahí y debemos pensar en lo que estamos buscando, nada más. No hay que sentirse campeones antes de jugar". Oswaldo Alanís, defensa central del Guadalajara.



EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ