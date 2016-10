La FIFA entregará premios a lo más destacado del año

ZURICH, SUIZA (31/OCT/2016).- La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) anunció la entrega de los premios The Best para el 9 de enero de 2017, en la que se homenajeará a lo más destacado del futbol en 2016. "Este acontecimiento se dedica al futbol y a todos los jugadores, entrenadores e hinchas que lo viven con pasión y festejaremos al deporte que tanto queremos", comentó Gianni Infantino, presidente del organismo. Para la primera edición, la FIFA elegirá a los ganadores de la siguiente manera: los capitanes y entrenadores de las selecciones del mundo votarán y será el 50 por ciento, mientras que el restante será la suma de la votación de los aficionados y de las preferencias de un panel de 200 representantes de los medios de comunicación. Durante la próxima ceremonia se distinguirá a los fanáticos. Un grupo selecto recopilará los momentos más memorables del año protagonizados por los hinchas y serán los aficionados, quienes se encargarán de escoger al ganador. Los premios que tendrá la primera gala son: Mejor Jugador de 2016, Mejor Jugadora, Mejor Entrenador Masculino, Mejor Entrenador Femenino, premio Puskas al Mejor Gol, al Fair Play, a la afición y el 11 ideal de la campaña. Para la elección del equipo ideal, los futbolistas profesionales de todo el mundo votarán por su alineación ideal. Mientras que el Premio Puskas se entregará mediante el sufragio abierto de los fanáticos.

Who decides #TheBest?

50% of decision via international captain/coach vote

25% via online public vote

25% via selected media representatives pic.twitter.com/SUgu2VVFmw