Dallas logra dramático triunfo sobre Filadelfia

ESTADOS UNIDOS (31/OCT/2016).- Con pase del mariscal de campo Dak Prescott para el veterano Jason Witten en tiempo extra, Vaqueros de Dallas (6-1) se impuso por 29-23 a Águilas de Filadelfia (4-3), para cerrar la jornada dominical de la octava semana de acción en la temporada 2016 de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL).



Prescott y Witten se combinaron en engarce de cinco yardas en la primera serie ofensiva del alargue para decretar la victoria que dejó a Dallas sin sombra alguna en la División Este de la Conferencia Nacional, que habría recaído en Filadelfia en caso de una derrota texana.



El propio Prescott abrió el tanteador para la casa con acarreo personal de siete yardas en el primer cuarto y al final del encuentro conectó de 22 con Dez Bryant para forzar el alargue; el pateador Dan Bailey conectó goles de campo de 38, 23 y 49 para redondear el tanteador.



Por la visita, el corredor Ryan Matthews puso siete con acarreo de cinco en el segundo y Jordan Matthews atrapó pase de cinco de Carson Wentz en el tercero, en tanto el pateador Caleb Sturgis conectó de 30, 55 y 34.



Vaqueros no pudo pisar firme en su propia casa y fue detenido sin problemas por la defensiva de Águilas, cuya ofensiva, por el contrario controló bien la trinchera para hilvanar un buen avance, aunque al final solo les alcanzó para un gol de campo de 30 yardas de Caleb Sturgis, que los puso adelante 3-0.



No obstante, la explosividad de los novatos sensación de los texanos, el corredor Ezekiel Elliott y el quarterback Dak Prescott, borró de un golpe la ventaja "emplumada", luego que el segundo hizo de las suyas al conectar, primero, pase de 53 yardas con el veterano Dez Bryant, que los dejó en la 22 del rival.



Tres Jugadas más tarde, el egresado de la Estatal de Mississippi se encargó de ponerle número a la casa con acarreo personal de siete yardas, que fue posible gracias a un magistral engaño de carrera con Elliott, que dejó viendo visiones a la defensiva de Filadelfia.



Los de casa ampliaron la brecha apenas a cinco segundos de iniciado el segundo episodio, gracias a un gol de campo de 38 yardas de Dan Bailey, que fue posible gracias a un pase de 25 yardas de Prescott con Elliot y una escapada de 13 de este último, que los metieron casi sin problemas en territorio rival. 10-7



No obstante, Filadelfia no iba a entregarle así nada más el partido al acérrimo rival y casi al final de la primera mitad puso 10 puntos en la pizarra, los primeros siete con acarreo de una yarda de Ryan Matthews.



El 13-10 con el que Águilas llegó al medio tiempo se derivó de una intercepción en contra de Prescott, cortesía del apoyador Jordan Hicks, en la yarda siete de terreno "emplumado", desde donde Wentz organizó una magistral serie ofensiva, que los llevó hasta la 37 de Dallas para que Sturgis marcara gol de campo de 55.



Las defensivas apretaron al inicio del tercer cuarto, sin embargo, la gente del coordinador ofensivo Frank Reich supo ajustarse y con una ofensiva sin reunión le sumó siete puntos a la brecha, con pase de Wentz de cinco yardas para Jordan Matthews, justo al corazón de la "zona prometida" y sobre la marca del profundo.



Con 10 puntos de desventaja, Dallas por fin despertó tras el medio tiempo y aunque pudo llegar a la yarda cinco del rival, la defensiva resistió de forma casi heroica, para forzar la entrada de Bailey, quien puso el 13-20 en el tanteador con gol de campo de 23.



Sturgis entró al principio del cuarto episodio para reabrir la brecha con ejecución de 34, pero, cuando parecía que los suyos tomaban las riendas del encuentro, su ofensiva soltó un balón, que fue recuperado por Dallas, que capitalizó el error del rival con gol de campo de 49 de Bailey, que dejó la pizarra 23-16 todavía para la visita.



Frente a su gente, los de la estrella solitaria le pusieron dramatismo al encuentro al igualar los cartones en 23-23, esto con combinación entre Prescott y Bryant, quien se colgó bien de un pase profundo del novato para convertirlo en touchdown de 22 yd, con 3:11 minutos por jugarse.



La falta de efectividad de ambas ofensivas obligó a la definición en tiempo extra donde, tras jugársela en cuarta y una por avanzar, Prescott definió la victoria al conectar con el veterano Witten, de cinco yardas, que fue el 29-23 que decretaba la victoria local, por lo cual ya no se pateó el punto extra.



Con el cambio de reglas en el tiempo extra, debido a que Dallas consiguió un touchdown, Filadelfia ya no tuvo oportunidad a la ofensiva, con lo cual se decretó el triunfo para los de casa.



El mariscal de campo de Águilas, Carson Wentz, se fue con 202 yardas aportadas y un touchdown, al completar 32 de 43 pases que intentó, mientras por Vaqueros, Dak Prescott completó 19 de 39, con ganancia de 287 yd, dos touchdowns y una intercepción, mientras Ezekiel Elliott corrió para 96 yd en 22 acarreos.