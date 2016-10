León, en zona de Liguilla al empatar con Puebla

Los Esmeraldas llegan a 22 puntos al terminar 2-2 con los de la Franja

PUEBLA (30/OCT/2016).- Esmeraldas de León ya está en zona de liguilla con el empate 2-2 que registró en su visita a Puebla en el cierre de la fecha 15 del Torneo Apertura 2016 de la Liga MX, en duelo disputado en el estadio Cuauhtémoc bajo fuerte lluvia.



Esmeraldas tomó la ventaja con los tantos de Mauro Boselli, en el minuto 31, y del argentino Germán Cano (42), pero La Franja respondió para emparejar los cartones con los tantos del "charrúa" Álvaro Navarro (66) y de Matías Alustiza, en el 78 desde los once pasos.



Sin embargo, la igualada le permite al conjunto del Bajío llegar a 22 puntos y es octavo en la clasificación general, de donde desbancó a Diablos Rojos de Toluca, en tanto el once poblano arribó a 20 y araña la calificación a dos fechas de finalizar el torneo regular.



La constante lluvia que cayó en esta entidad durante el cotejo impidió que los equipos desplegaran su futbol, de ahí que las acciones de gol tardaron en llegar, pero una vez que se asentaron en la cancha, las cosa cambiaron.



Luego de superar el fenómeno climático, tanto La Franja como el once esmeralda comenzaron a crear ante las porterías, pero mientras al primero le faltó concretar las que tuvo, la visita fue contundente.



Y así lo demostró en el 1-0, cuando, por derecha, Cano desbordó por derecha y envió centro al área poblana, donde Boselli apareció para vencer al "pampero" Cristian Campestrini y darle la ventaja a León, en el minuto 31.



Puebla intentó reaccionar, pero le costó trabajo trasladar con peligro el balón a la meta de William Yarbrough y en un descuido recibió el 2-0, luego que en una falla de marcación en el área chica, Cano marcó sin problemas en el minuto 42.



Ante la necesidad de sumar, La Franja se volcó con todo sobre el arco leonés y poco a poco dio muestra de su peligrosidad, hasta que logró acortar distancias en el minuto 66 por conducto de Navarro en tiro libre para hacer el 1-2.



Con su momento en el cotejo, el conjunto del argentino Ricardo Valiño no bajó los brazos y en el minuto 75 se marcó un penalti a su favor por falta de Yarbrough sobre Alustiza, quien se encargó de cobrarlo de buena forma para lograr el 2-2 en el 78.



Puebla sabía que podía llevarse el resultado por la motivación de haber venido de atrás para lograr la igualada y porque el rival se vino abajo en la parte complementaria, pero este aguantó los embates del local y se fue con el punto que lo tiene en liguilla.



El trabajo del silbante Fernando Hernández Gómez fue aceptable y por La Franja amonestó al uruguayo Pablo Miguez y a Patricio Araujo, mientras por Esmeraldas mostró la amarilla al "pampero" Diego Novaretti, Fernando Navarro y William Yarbrough.



Alineaciones:



Puebla.- Cristian Campestrini, Robert Herrera, Édgar Dueñas, Pablo Miguez, Óscar Rojas (Francisco Torres, 65), David Toledo, Patricio Araujo, Damián Escudero (Christian Bermúdez, 84), Emilio Orrantia, Jerónimo Amione (Matías Alustiza, 65) y Álvaro Navarro. DT Ricardo Valiño (ARG).



León.- William Yarbrough, Efraín Velarde, Guillermo Burdisso, Diego Novaretti, Fernando Navarro, Elías Hernández (Darío Burbano, 79), Luis Montes (Maxi Moralez, 67), Alexander Mejía, Leonel López, Germán Cano (Andrés Andrade, 71) y Mauro Boselli. DT Javier Torrente (ARG).