Vettel es un hombre muy frustado: Verstappen

Los dos pilotos protagonizan una férrea disputa por el tercer lugar

CIUDAD DE MÉXICO (30/OCT/2016).- El Gran Premio de México terminó con los ánimos encendidos entre Max Verstappen y Sebastian Vettel, que en los últimos instantes de carrera se disputaron el último sitio del podio, que quedó en manos del piloto de Ferrari luego de que el de Red Bull fuera penalizado con cinco segundos por salirse de pista y tomar ventaja cuando el alemán buscaba pasar al holandés.

Al no recibir el espacio para pasar, Vettel descargó su frustración contra Charlie Whiting, director de carrera, por lo ocurrido con el holandés, empleando lenguaje soez, situación que el mismo piloto de 19 años califica como un signo de frustración de parte del cuatro veces campeón del mundo, luego de que el mismo Vettel se le cerrara a Daniel Ricciardo momentos después.

“Al menos creo que yo puedo hacer algo bien, no creo que él sepa cómo", afirmó. “Es ridículo lo que hizo, es decir, Daniel está a un lado suyo y el sólo giró para tocarlo y empezó a gritar por radio, no sé cuántas veces usó un lenguaje inapropiado y creo que debe de regresar a la escuela para recibir lecciones de lenguaje (…) hablaré con él, porque es ridícula la forma en que maneja esto, siempre está frustrado, todo el fin de semana gritando por radio y al final del día es un hombre muy frustrado”, dijo Verstappen luego de ser bajado del podio.

Sobre lo que ocurrió con Vettel, Verstappen defendió el haberse salido de pista, pues en los primeros instantes de carrera ocurrió algo similar en la primera curva del circuito con Nico Rosberg y no hubo acción contra el piloto de Mercedes.

“Es muy similar a lo que pasó en la primera curva de la carrera cuando Lewis se salió y tomó una gran ventaja, Nico también se salió cuando tuvimos contacto en esa parte y tomó ventaja y yo ni siquiera tomé ventaja, estaba delante y cuando regresé a la pista estaba sobre la misma línea, así que (la penalización) es ridícula (…) si no lo penalizaron por eso (a Nico) no me penalicen a mí hacia el final de la carrera”, apuntó el piloto holandés, que terminó por clasificarse en quinta posición.

EL INFORMADOR / Alan Rodríguez