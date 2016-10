Lennox Lewis ve una justa batalla entre Hamilton y Rosberg

El ex campeón mundial de peso pesado no oculta su preferencia, y espera ver a su compatriota tomar la corona

CIUDAD DE MÉXICO (29/OCT/2016).- Cada Gran Premio de la Fórmula Uno reúne a distintas personalidades de otros ámbitos y figuras de otros deportes ajenos al automovilismo, pues la categoría reina del deporte es un auténtico espectáculo que llama la atención de la mayoría y en el caso del Gran Premio de México no es la excepción.

Entre las figuras que se encuentran de visita en el Autódromo Hermanos Rodríguez está el ex campeón mundial de peso pesado, el británico Lennox Lewis, invitado especial de Lewis Hamilton para el Gran Premio de México y quien diera sus impresiones sobre la batalla que libran su compatriota y el alemán Nico Rosberg por el título de pilotos de la categoría.

"Es una lucha amistosa entre Lewis y Nico, ambos se conocen muy bien, pero solamente puede haber un campeón, depende de quien esté bien enfocado, bien preparado mentalmente y quien lo quiere más, es como el boxeo en cierto sentido", comentó el ex púgil británico.

Sin embargo, el mismo "León" no pudo ocultar sus preferencias para campeón de la categoría y aunque reconoce que Hamilton tiene un camino complicado para repetir, Lennox espera ver a su compatriota tomar la corona por tercer año consecutivo.

Por otro lado, el tres veces campeón mundial dio sus impresiones en torno a lo que el Gran Premio de México significa como evento y la energía que el público que entra al Autódromo Hermanos Rodríguez lleva consigo. "Es grandioso, es un evento muy grande, no tenía idea de que fuera un gran evento, los coches son increíbles, muy rápidos y es maravilloso venir a visitar (...)los aficionados mexicanos son de los mejores del mundo y en lo que respecta a los que vienen al Gran Premio, hubo mucha gente el año pasado y en esta ocasión habrá más".

También, el "León", como le apodan por su fiereza mostrada arriba de los encornados dijo sentirse maravillado de estar en México. "Me encanta México, no es como los medios norteamericanos lo dan a conocer, los mexicanos son gente trabajadora, amantes de su familia, les encantan los deportes, aman las emociones, todo (...) me encantaría regresar el siguiente año".

Lewis es una de las personalidades del mundo del deporte que estarán presentes en el garage de Mercedes durante las actividades del Gran Premio de México, donde compartirá con otras figuras, entre ellas el ex futbolista catalán y ex capitán del Futbol Club Barcelona, Carles Puyol.

EL INFORMADOR / ALAN RODRÍGUEZ