Hamilton lucha por acercarse al título mundial en México

El británico peleará el campeonato pese a una desventaja de 26 puntos con el actual líder

CIUDAD DE MÉXICO (29/OCT/2016).- El británico Lewis Hamilton se aferra a una lucha por el campeonato que muchos en el paddock de Fórmula 1 ve pérdida y con solo tres carreras para acabar la temporada, la ventaja del alemán Nico Rosberg parece inalcanzable y podría sentenciar el título si gana el Gran Premio de México y su coequipero tiene un mal día.



Con 26 puntos de ventaja, esta lucha tiene al germano como claro favorito; aunque el actual tricampeón mundial no se ha dado por vencido y tras su victoria en Estados Unidos tiene todavía posibilidades de hacer la hazaña y remontar.



Aunque deberá ser perfecto en las próximas competencias, en México, Brasil y Abu Dabi, además de esperar un tropiezo de Nico.



Durante las dos prácticas del viernes, el británico se mantuvo por encima de Rosberg, ganador en el Autódromo Hermanos Rodríguez el año pasado y quien tiene en estos momentos la sartén por el mango, ya que solo depende él para que se decida el título de 2016.



Al margen de la batalla entre los dos de la escudería Mercedes por el título, otro duelo interesante que mantiene la parrilla es la lucha por la cuarta plaza entre Force India y Williams; están abajo por ocho puntos y hasta ahora han tenido un irregular cierre de temporada.



Por ahora las actuaciones del mexicano Sergio Pérez y el teutón Nico Hulkenberg han puesto por delante a Force India en lo que sería la mejor temporada para un equipo que año con año ha ido a más.



Pero en México, "Checo" ha tenido algunos problemas de fiabilidad con el coche y se ha rezagado en los tiempos.



Sus ingenieros tienen mucho trabajo para poder dar un buen resultado y superar el octavo puesto del año pasado aquí, primer objetivo trazado del equipo con el mexicano, quien lleva su mejor racha en Fórmula 1 con siete premios entrando en los puntos.



En el caso del segundo equipo del campeonato, Red Bull, la pelea será por el tercer puesto del podio, con la seguridad de que Mercedes es el firme candidato a los dos primeros puestos en condiciones normales, pero los de Milton Keynes, Inglaterra no han tenido el inicio esperado.



Hasta el momento Ferrari lleva la delantera con su piloto el alemán Sebastian Vettel, líder en la segunda práctica. El equipo parece tener complicado regresar a la segunda plaza de constructores, pero no se la pondrá fácil al australiano Daniel Ricciardo y el holandés Max Verstappen



Para el volante azteca Esteban Gutiérrez correr su primer Gran Premio en México es la oportunidad no sólo de lucirse en su casa, sino amarrar sus esperados primeros puntos del campeonato y apaciguar los duros cuestionamientos que ha tenido a lo largo del año.

+SIGUE LA COBERTURA ESPECIAL DEL GRAN PREMIO DE MÉXICO