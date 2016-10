Gran Premio de México encabeza calendario deportivo

El torneo de Singapur WTA llega a su fin este domingo, donde compiten las ocho mejores tenistas del mundo

CIUDAD DE MÉXICO (29/OCT/2016).- La Fórmula 1, con su atractivo internacional, está en la capital del país con el Gran Premio de México y encabeza el calendario deportivo del fin de semana, que inicia con los cuartos de final de los abiertos de tenis y la jornada 15 de la Liga Mexicana.

El Autódromo Hermanos Rodríguez recibe por segundo año consecutivo a la Fórmula 1, donde compiten los mexicanos Sergio Pérez y Esteban Gutiérrez de las escuderías Force India y Haas, respectivamente.

El evento inició la víspera con prácticas en la pista y el domingo a las 13:00 horas centro de México será el Grand Prix.

Entre tanto, el circuito de La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) tendrá dos campeones en los Abiertos de Viena y de Basilea para este domingo.

El torneo de Singapur de la Asociación Femenina de Tenis (WTA) también llega a su fin este domingo, donde compiten las ocho mejores tenistas del mundo que lidera la alemana Angelique Kerber, número uno del ranking, en el grupo rojo y la polaca Agnieszka Radwanska en el blanco. Competencia que cierra el circuito de la WTA de este año.

En cuanto a la Liga Mexicana, da inicio su jornada 15, donde muchos equipos buscarán sumar para ganarse su pase a la Liguilla. Este sábado, Guadalajara y Cruz Azul se llevarán los reflectores, junto al clásico regio Monterrey-Tigres.



Eventos del 29 de octubre:



Futbol mexicano: Chiapas vs Querétaro, Morelia vs Necaxa, Tigres vs Monterrey, Pachuca vs Atlas, America vs Santos, Chivas vs Cruz Azul, Toluca vs Tijuana y Puebla vs León.

Mexicanos en Europa: Wolfsburgo vs Bayer Leverkusen, PSV vs Vitesse, Bologna vs Fiorentina, Vitoria Setubal vs Porto y Barcelona Granada.

Box: Cristian Mijares (MEX) vs. Shohei Kawashima (JPN) a 12 rounds en peso pluma y César Juárez (MEX) vs Richard Pumicpic (Filipinas) a 10 round en peso gallo.

Cuartos de Final del Abierto de Basilea: Marin Cilic vs Marcel Granollers.



Eventos para el 30 de octubre:



Gran Premio de México.

NFL jornada 8: Redskins vs Bengals, Cardinals vs Panthers, Lions vs Texans, Seahawks vs Saints, Chiefs vs Colts, Patriots vs Bills, Chargers vs Broncos, Eagles vs Cowboys, Jets vs Browns, Rainers vs Buccaneers, Packers vs Falcons.

Mexicanos en Europa: Eibar vs Villarreal y Real Betis vs Espanyol.

+SIGUE LA COBERTURA ESPECIAL DEL GRAN PREMIO DE MÉXICO