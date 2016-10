Pumas sueña con la Liguilla

Universidad Nacional despertó fuera de CU en el momento adecuado y goleó 4-1 a Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO (29/OCT/2016).- Tuvieron que pasar ocho encuentros para que el equipo de Pumas de la UNAM despertara de visitante en el Torneo Apertura 2016 de la Liga MX y goleó 4-1 a Veracruz para que de paso el boleto a la liguilla continúe al alcance.



Universidad Nacional despertó fuera de CU en el momento adecuado, pues llegó al estadio Luis "Pirata" Fuente con la obligación de ganar y lo hizo con autoridad frente a un rival jarocho que pelea por no descender y los síntomas de reacción no llegan pese al retorno del técnico chileno Carlos Reinoso.



El español Abraham González colaboró con un doblete a los minutos 29 y 90+5, además de las anotaciones del ecuatoriano Fidel Martínez (52) y del capitán Luis Fuentes (90+2). Por los escualos había empatado el cotejo el argentino Julio Furch, al minuto 49.



Con este primer triunfo en condición de visitante, Pumas alcanzó 23 unidades en el cuarto escalón de la tabla general de manera momentánea, en tanto que los jarochos permanecieron con nueve puntos en el le penúltimo sitio y agravó sus problemas de descenso.



Si bien Veracruz, arropado por su afición, comenzó con determinación al frente y el uruguayo Adrián Lunas estuvo apunto de marcar, la escuadra universitaria fue superior en diversos lapso del encuentro y ese dominio lo reflejó con goles.



Después de los avisos de Matías Britos y Fidel Martínez, el ibérico Abraham González abrió la cuenta con disparo de primera intención tras la asistencia por el costado izquierdo por parte del ecuatoriano para el 1-0.



Más tarde surgió la polémica con un penal inexistente de Óscar Vera sobre Kevin Escamilla y el poste del portero peruano Pedro Gallese hizo justicia ya que el paraguayo Darío Verón erró el disparo desde el once pasos, al 38.



En el complemento, Tiburones Rojos emparejó las acciones por conducto de Furch, tras una acción precedida de varios rebotes en el área del cuadro capitalino para que el compromiso se pusiera 1-1.



Sin embargo las fallas defensivas de los escualos fueron aprovechadas por los visitantes, el 2-1 fue obra de Fidel Martínez, quien después de 200 días volvió a saborear el gol en Liga MX gracias a una viveza para ganarle a la zaga y elevar la pelota ante la salida de Gallese.



Las esperanzas de empate se acabaron para los de casa debido a la expulsión de Jesús Paganoni, al 83, y la superioridad numérica la hizo válida Pumas para sellar el triunfo contundente por 4-2 gracias a dos tantos en tiempo añadido.



Primero apareció Fuentes con riflazo desde afuera del área bien colocado y luego cerró la cuenta Abraham, quien tuvo todo el tiempo del mundo para controlar en el ares chica y vencer al guardameta jarocho.



El árbitro del encuentro fue José Alfredo Peñaloza, quien tuvo una labor regular debido al penal mal señalado para Pumas y amonestó al local Paganoni, quien después vio la roja. Por la visita de pintó de amarillo Fidel Martínez.



Alineaciones:



Veracruz.- Pedro Gallese, Jesús Paganoni, Matías Cahais, Leonardo López, Óscar Vera, Jehu Chiapas (Rodrigo Noya, 57), Gabriel Peñalba, Juan Albín (Fernando Meneses, 64), Adrián Luna, Daniel Villalva (Agustín Vuletich, 74) y Julio Furch. DT Carlos Reinoso (CHI).



UNAM.- Alejandro Palacios, Josecarlos Van Rankin, Gerardo Alcoba, Darío Verón, Luis Fuentes, Kevin Escamilla, Abraham González, Jesús Gallardo, Pablo Barrera (Santiago Palacios, 90+ 4), Fidel Martínez (Alejandro Castro, 85), Matías Britos (Eduardo Herrera, 73). DT Juan Francisco Palencia.