Chivas concentra a lo mejor ante la Máquina

Matías Almeyda decidirá hasta el último minuto los titulares para el encuentro

GUADALAJARA, JALISCO (28/OCT/2016).- El técnico del Guadalajara, Matías Almeyda, determinó concentrar a los mejores elementos que futbolísticamente le han mostrado estar mejor para el duelo ante el Cruz Azul, correspondiente a la fecha 15 del Apertura 2016 y hasta el último instante tomará la decisión de quién sale a la banca.



Fueron 25 elementos los que el "Pelado" tiene a su disposición, todos con el entendido de que cualquiera puede quedar fuera, por ejemplo, Alan Pulido tiene fatiga muscular y podría recibir descanso, para que esté al cien por ciento en la final de Copa MX ante el Querétaro.



Otro elemento que puede recibir descanso es Jair Pereira, quien ha venido padeciendo molestias en la rodilla derecha y pudiera también quedar fuera para este cotejo, pero pensando en darle descanso y que esté al cien por ciento para iniciar la final.



El pastor ha convocado en los últimos encuentros a elementos que han estado durante la mayor cantidad de procesos en la Liga y Copa, como a Alejandro Zendejas, quien ha mostrado poco en el redil para ganarse un puesto. Carlos Villanueva no está debido a la lesión que sufrió, la cual superó ya, pero en ritmo no está listo aún.



Otros elementos como Edson Torres, Josué Lázaro, también concentraron con el equipo, estuvieron activos en toda la Copa y quiere seguir dándoles experiencia con el primer plantel, aunque está determinado que no estarán en banca ante Cruz Azul.



Almeyda habla claro con la plantilla previo a cada encuentro, todos saben el rol que juegan en el equipo y nadie se queja, porque buscan el mismo objetivo, salir campeones en ambos campeonatos, Copa y Liga.



Estos son los concentrados de Chivas para enfrentar al Cruz Azul:

-Porteros: Antonio Rodríguez, Rodolfo Cota, Miguel Jiménez.

-Defensas: Jair Pereira, Miguel Basulto, Oswaldo Alanís, Jesús Sánchez, Hedgardo Marín, Miguel Ponce, Carlos Salcido, Edwin Hernández.

-Mediocampistas: Eduardo López, Néstor Calderón, José Juan Vázquez, Carlos Peña, Michael Pérez, Orbelín Pineda, Edson Torres, Josué Lázaro.

-Delanteros: Isaac Brizuela, Alejandro Zendejas, Marco Bueno, Carlos Cisneros, Ángel Zaldívar, Alan Pulido.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ