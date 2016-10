'Checo', con ligera preocupación tras prácticas

El piloto vive un día de contrastes: obtiene el cuarto lugar en la primera práctica y el lugar 15 en la segunda

CIUDAD DE MÉXICO (28/OCT/2016).- Sergio Pérez vivió una jornada de contrastes durante el primer día de actividades del Gran Premio de México.

En la primera sesión de prácticas libres, el piloto tapatío de la escudería Force India terminó con el cuarto mejor registro, sin embargo, horas después en la segunda sesión, Pérez Mendoza no pudo igualar el rendimiento y terminó en el puesto 15, algo que suscita un poco de preocupación en el jalisciense.

“Tenemos un problema en el coche que no hemos detectado, estamos analizando con los ingenieros qué fue lo que nos pasó en la segunda práctica, ya que la diferencia con Nico (Hulkenberg) era de un segundo y es bastante grande. Al final nos recuperamos un poco”, señaló el tapatío después de las prácticas y de la junta de pilotos.

El propio Pérez descartó que el haber caído posiciones entre una práctica y otra se deba a que su coche, el VJM09 haya presentado algún daño como le ocurrió en la prueba de calificación en Austin una semana atrás, sino que pudo haberse tratado de un problema de aerodinámica.

Aún así, Pérez se siente agradecido que este problema se haya presentado en viernes y no mañana cuando se juega la calificación y poder arrancar ante su público entre los tres primeros. “Tenemos que entrar dentro de los 10 primeros, sin duda, tengo confianza en que lo vamos a conseguir, (estoy) un poco preocupado porque no hemos encontrado el problema que tuvimos, pero confiado en que el equipo lo va a solucionar. Lo importante es que esto pasa hoy y no mañana, es importante que sigamos trabajando esta noche, poder encontrar el problema y guiar al coche en la dirección correcta”, comentó.

Por otro lado y a diferencia de la primera práctica en la que el tapatío corrió la mayor parte del tiempo con el compuesto súper blando, en la segunda el tapatío giró con los neumáticos blandos y medios, con los que pretende enfrentar la mayor parte del compromiso del domingo.

“Nos enfocamos en entender el compuesto blando y el medio para la carrera, son en los que vamos a estar la mayor parte de la carrera, ya que el súper blando es muy bueno en una vuelta pero tiene mucha degradación”, dijo Checo al respecto.

Por último, Pérez hizo referencia a la falta de agarre que se tuvo con el asfalto durante las dos sesiones y el tapatío atribuye este fenómeno a la altura de la Ciudad de México, donde el coche rueda con mayor ligereza gracias a la carga aerodinámica que se ejerce sobre el mismo, efecto que se pudo constatar por segundo año consecutivo, ya que en buena parte de las sesiones los pilotos sufrieron despistes o trompos en algunas curvas.

El piloto de Force India hizo una vuelta rápida de 1:21.200 minutos en su la primera práctica para terminar en cuarto, mientras que en la segunda su mejor registro fue de 1:21.579 para terminar en la décimo quinta posición.

EL INFORMADOR / ALAN RODRÍGUEZ