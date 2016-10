Cruz Azul admite 'pena deportiva'

El portero Jesús Corona reconoce frustración e impotencia por parte del equipo

CIUDAD DE MÉXICO (28/OCT/2016).- Jesús Corona, portero de Cruz Azul, reconoció que el equipo no supo responderle a su ex técnico Tomás Boy y los malos resultados obtenidos los deja con un sentimiento de frustración que les causa pena deportiva e impotencia.



"No pudimos responderle a Tomas, no pudimos respaldarlo en la cancha, creo que quedamos a deber y estamos conscientes de que tenemos que apoyar al nuevo técnico, pero las cosas no salían y aunque cada uno de nosotros dejaba lo mejor de sí", expresó.



En rueda de prensa en La Noria, Corona señaló que al no darse los resultados el momento que vive Cruz Azul ya es de franca desesperación y de impotencia, pero lucharán hasta el final por una posible liguilla.



"Estamos en un momento de desesperación, porque el equipo trabaja en la semana, se entrega en la cancha, hace las cosas lo mejor posible, pero los resultados no han sido favorables. Se ha visto que se trabaja y en ese sentido estoy tranquilo", apuntó.



Mencionó que se siente impotencia de no poder cumplir los objetivos trazados a corto, mediano y largo plazos, aunado a que ya han pasado varios técnicos por la institución y están muy cerca de perderse otra liguilla.



"Hay impotencia de que no puedas cumplir con los objetivos a corto, mediano y largo plazos y por lo que cada uno tendrá que hace un análisis para saber si ha faltado aportar cada uno de n su momento, para tratar de empezar a corregir esta situación", indicó.



Señaló que el grupo siente pena deportiva por no poder cumplir con esos objetivos que se trazaron al inicio del torneo y lo que resta tratarán de dejarlo todo en la cancha y se le dé la oportunidad a un técnico de casa.



Del partido contra el Guadalajara, en el debut de Joaquín Moreno otra vez como técnico interino, dijo que van a ir por el resultado a como dé lugar ante un rival que llega bastante motivado por su pase a la final en la Copa MX y dejarán constancia del plantel que tiene Cruz Azul.



"Chivas llega mejor anímicamente, pues en Copa consiguió avanzar a la final y eso es clave, pero nosotros tenemos un gran plantel y jugadores de calidad, vamos a hacerle un gran partido, necesitamos sumar unidades y vamos a conseguirlos a como dé lugar" sentenció.