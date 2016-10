Morelia recibe a Necaxa en Fecha 15

El equipo michoacano espera recomponer el camino ante los Rayos

MORELIA, MICHOACÁN (28/OCT/2016).- Luego de una semana agitada con el cambio de técnico, Monarcas Morelia espera recomponer el camino cuando este sábado reciba a Rayos de Necaxa, en duelo de la fecha 15 del Torneo Apertura 2016 de la Liga MX.



La escuadra michoacana, ahora bajo la conducción otra vez de Roberto Hernández, espera reverdecer laureles y volver a ser protagonista en el torneo como lo fue al inicio, por lo que ante Rayos tiene esa posibilidad.



Sin embargo, la escuadra que tendrá enfrente no será nada fácil, pues además de la calidad del rival, es muy pronto para ver los cambios que se espera del equipo en cuanto al nivel futbolístico que pueda mostrar respecto a lo que traía con Enrique Meza.



Por el momento, lo que se puede esperar es que ya no pierda y logre sumar para avanzar escalones en la clasificación general, en la cual ocupa el lugar 14 con 16 puntos, que matemáticamente le dan todavía alguna posibilidad de liguilla.



Mientras que en la tabla de cocientes su situación no es nada agradable, pues ocupa el último lugar de la porcentual del cual le urge salir, y qué mejor que ante un rival directamente involucrado en este problema de descenso.



Necaxa, por su parte, ha mostrado un buen equilibrio y un volumen de juego que ya quisieran otros equipos que quieren calificar o que pelean por el no descenso como el mismo Morelia, y se espera que siga en ese camino en este compromiso.



Sobre todo porque puede jugar sin la presión de estar en los últimos sitios de la porcentual, lo que le da la tranquilidad de hacer su partido y jugar con la desesperación del rival para tratar de salir con el resultado.



De ser así, estaría pisando firme los terrenos de la calificación ya que se mantendría entre los ocho mejores, pues con sus 22 puntos actualmente ocupa la posición seis, por tanto, se espera que salga agresivo por el resultado.