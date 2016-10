Checo Pérez espera un competido Gran Premio de México

El piloto tapatío ve una contienda competida con Williams este fin de semana

CIUDAD DE MÉXICO (27/OCT/2016).- Más allá de que la edición 2016 del Gran Premio de México pueda definir a un nuevo campeón de la Fórmula Uno, la carrera de este próximo domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez también servirá para atar algunos cabos sueltos que hay alrededor del campeonato de pilotos y de constructores.

Uno de los aspectos a seguir en esta carrera será lo que ocurra entre Force India y Williams en la lucha por el cuarto sitio del campeonato de constructores, donde el equipo en el que milita Sergio Pérez lleva ventaja de ocho puntos sobre la escudería de Grove.

Por ello, el propio piloto tapatío ve una contienda competida con Williams este fin de semana.

"Deberíamos de ser competitivos por donde hemos estado en las últimas carreras; creo que para Williams es un circuito al que le va bien aquí, es una pista que le cae bien y a ver dónde estamos, pero tengo confianza de que podamos ser competitivos", dijo el jalisciense en charla con la prensa escrita nacional que se encuentra en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Para ello, en Force India se pensará en una estrategia distinta a la que se tomó un año atrás, pues en esta ocasión se empleará también el neumático de compuesto súper blando, además de que las condiciones del asfalto serán muy distintas a las de 12 meses atrás, apuntó Pérez Mendoza.

De igual forma, sobre algún resultado positivo, el tapatío descartó que en condiciones normales de carrera un podio sea posible, pero advirtió que cualquier cosa puede pasar el domingo. "En circunstancias normales de carrera va a ser muy difícil (lograr podio), muy lejano, porque tienes a seis autos que están delante de nosotros, bastante más rápidos, pero si llega la lluvia, factores externos, todo puede pasar el domingo".

Por otro lado, sobre su llegada a este Gran Premio con la mejor temporada de su carrera en la Fórmula Uno en sus espaldas, el propio Checo dice que espera que así ocurra en cada año que este evento llegue al calendario. "El año pasado era mi mejor temporada en la Fórmula Uno, en esta mejoro lo hecho el año pasado y espero en el próximo sea igual. Sin duda he tenido una muy buena progresión con Force India desde que llegué, hemos ido hacia delante, he aprendido mucho y he crecido mucho como piloto en los últimos años", subrayó.

Por último, Pérez señaló que para el próximo domingo, cuando el público que asista a las gradas del Hermanos Rodríguez se vuelque a su favor, no lo tomará como presión para hacer un gran papel, sino como una motivación extra para hacer un buen desempeño en la pista.

Nuevas reglas no mejorarán el espectáculo

A partir de 2017 se implementarán nuevas regulaciones y características específicas para los coches de la Fórmula Uno, aspecto en el que ya se preparan los equipos de la categoría y aunque la intención de estos cambios sea la de tener un serial más competitivo y que sea de beneficio para la afición, Sergio Pérez ve pocas posibilidades de que el espectáculo mejore con estos cambios.

"Es la Fórmula Uno, siempre está innovando y va a ser un reto para los equipos, para los pilotos, porque tenemos una nueva generación de autos donde nos tenemos que adaptar y dar lo mejor de nosotros (...) vamos a ser más rápidos, por lo cual va a ser más difícil rebasar, va a haber menos degradación en los neumáticos y seguirán los autos de adelante también, entonces no creo que vaya a mejorar mucho el espectáculo en carreras".

Algunos de los cambios más trascendentes que se contemplan para la siguiente temporada del Gran Circo será tener neumáticos y chasis más anchos, además de un alerón trasero más bajo en los coches y motores más económicos y con mayor ruido.

EL INFORMADOR / ALAN RODRÍGUEZ