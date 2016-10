Chivas quiere ser campeón en Copa y Liga MX

Jesús Sánchez asegura que están trabajando para que se den los resultados positivos

GUADALAJARA, JALISCO (27/OCT/2016).- Estar en la final de la Copa MX ante el Querétaro y a tres puntos de lograr la calificación a la Liguilla en la Liga MX, ha provocado que en Chivas dejen al descubierto el objetivo que tiene el equipo para el cierre del año, donde la meta es alta y así lo confirmó el lateral derecho Jesús Sánchez.



"Sin duda, es uno de nuestros objetivos quedar campeones en Copa y Liga, estamos cerca de lograrlo, el otro también lo estamos trabajando. No lo quiero llamar así, pero hemos ganado los últimos tres, esperemos que los que vengan también sean a favor nuestro, que para eso trabajamos".

Para lograr ganar ambos torneos, dijo "Chapo" Sánchez que el grupo está unido, trabajando para el mismo objetivo sin importar quien juegue y el sábado con un triunfo, le daría más fuerza a la plantilla en busca de conseguir el objetivo.



"Sería una gran motivación para entrar en Liguilla, lograr el doblete, hay que trabajar para lograr ese objetivo. Son fundamentales, está hablado al interior del equipo, tenemos que estar a tope si queremos lograr grandes cosas que nos planteamos al arranque del torneo, que es dobletear".



El momento de su carrera

El jugador rojiblanco puntualizó que está viviendo su mejor momento, de hecho él se hacía fuera del equipo no hace mucho y ahora, está pasando por su mejor etapa como profesional y entrando a una vida personal plena.



"Sin duda alguna, solamente Dios sabe por qué llegan estos tiempos, estoy muy feliz de estar en espera de mi bebé, de jugar en Liga, en Copa y por la confianza que me han brindado. Hubo momentos difíciles, pero siempre me considero trabajador, perseverante, se compusieron las cosas y estoy buscando aprovechar al máximo".



''Chapo'' menciona que físicamente se siente al cien por ciento, que está para jugar los partidos que sean necesarios en la semana, ya que los momentos complicados cuando no era requerido y que ni a la banca lo convocaban, le enseñó a querer a su profesión en todos los aspectos, a respetarla.



"Estoy muy bien, estuve mucho tiempo fuera, lo que quiero es jugar y si me toca jugar en Liga y Copa, estoy en la mejor disposición. No llegamos como favoritos ante Querétaro, hicieron un gran partido ante el Toluca, enfrentamos al mejor rival, pero ahora vamos por Cruz Azul".



Mandó un mensaje de agradecimiento a su directiva, porque consideró que lo aguantaron mucho, así que ahora la responsabilidad de él es dar el máximo, responder con números positivos a su cuerpo técnico, directiva y afición.



Dentro de su análisis, mencionó que mucho ha tenido que ver el entorno que ahora rodea al Guadalajara, la paz que hay en el equipo, el cual está consciente que mejorará mucho en todos los aspectos, porque hay mucho que corregir y así como él encontró el nivel que siempre buscó, la plantilla también lo hará para buscar con argumentos el doblete.



"Nos ha costado hacer goles, pero tarde que temprano tiene que caer, hemos trabajado duro en la semana para que entren, estamos seguros que en cuanto caiga uno, se vendrán los demás. Si anotamos uno o más goles, se hubiera tranquilizado el encuentro, pero así es esto, hay que trabajar pensando adelante".



Nada contra nadie

El lateral puntualizó que no hay nada contra algún jugador del América, que los conatos de bronca se dieron porque es parte del futbol, de la adrenalina que corre porque nadie quiere perder y se defiende con todo buscar un resultado positivo.



"Son circunstancia del partido, la calentura a veces nos gana, no es nada personal contra ningún equipo, así se presentó, no hay problema con nadie, solo es eso, se calienta uno en el campo, se queda ahí y afuera todo está normal".



"Chapo" está viviendo un momento que recordará por siempre, ganarle al América en su centenario, en el Estadio Azteca que lo califica como su segunda casa, por el recibimiento que les da la gente.



"Siempre son partidos que se tienen que ganar, sean en el año que sea, nosotros nos enfocamos en dar lo mejor partido a partido, más cuando hay un clásico y más por este último (por ser semifinal y aniversario".



Mencionó Sánchez que ha escuchado de analistas calificados, una crítica para Chivas en el sentido de que no le podían ganar a conjuntos que estaban en los primeros lugares de la tabla general, a los cuales no les dio mucha importancia.



"Se dice eso, pero si analizan los encuentros, ninguno de los rivales han sido superiores a nosotros, excepto Xolos. Debemos mejorar, nos encontraremos a alguno de ellos y entonces veremos de qué estamso hechos".

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ