Rosberg aún no piensa en título del mundo

El piloto alemán sólo se concentra en hacer bien las cosas sobre el trazado de la capital mexicana

CIUDAD DE MÉXICO (27/OCT/2016).- México es la primera oportunidad para Nico Rosberg de finalmente consumar un título como campeón de la Fórmula Uno. El piloto alemán de la escudería Mercedes requiere de ganar en el Autódromo Hermanos Rodríguez el próximo domingo y que Lewis Hamilton termine fuera de los puntos para, después de tres intensos años de lucha con su compañero de equipo, proclamarse campeón.

Sin embargo, el germano, aunque consciente de las posibilidades, no se concentra en ello y sólo piensa en hacer bien las cosas sobre el trazado de la capital mexicana. "Como lo he dicho antes, para mí, la mejor forma de lograr el mejor resultado posible es enfocarme en las cosas sobre las cuales tengo control y nada más, aquí en México tratar de ganar la carrera, sólo eso", dijo Rosberg en la comparecencia de pilotos ante la prensa que cubre el Gran Premio de México.

El actual líder de la clasificación de pilotos añadió además que la lucha por el cetro con Lewis Hamilton es algo que le emociona, aún a pesar de que esto ya lo vivió en las dos temporadas previas.

En el mismo sentido, dice que esta batalla constante con su compañero de equipo no ha dañado la atmósfera ni el buen ambiente que reina al interior de la escudería de las Flechas Plateadas. "La atmósfera es muy, muy buena. Por ejemplo, el domingo tuvimos una gran fiesta después de Austin, todos los mecánicos, ingenieros juntos, es grandioso. El equipo ha recorrido un largo camino y en cada área somos muy fuertes (...) creo que todo mundo está emocionado por esta batalla en la que nos encontramos".

También, Rosberg habló un poco sobre lo que ha sido el trato con el británico, quien le ganó la partida en 2014 y 2015. "(Con respecto a los roces con Lewis) no es algo en lo que piense mucho, intento hacer mi trabajo y obtener el mejor resultado posible, sólo eso; claro, es intenso, pero al mismo tiempo se ha dado un buen trato últimamente", comentó.

Rosberg llega al Gran Premio de México con una suma de 331 puntos en el campeonato, en un calendario en el que ha logrado nueve victorias, mientras que su compañero de equipo llega a la cita en el Hermanos Rodríguez con 305 unidades y siete triunfos en el año.

Desestima comentarios de Ecclestone

Las probabilidades de que Nico Rosberg se convierta en campeón del mundo han levantado toda una serie de opiniones, entre ellas las del encargado del circo, el británico Bernie Ecclestone, quien ve como algo "malo para el deporte" que el alemán consiga la corona. "Si Nico ganara el campeonato sería bueno para él y Mercedes, pero no ayudaría necesariamente al deporte porque no hay nada que escribir de él; inclusive en Alemania no sería relevante", dijo Ecclestone en Austin, el fin de semana pasado.

Al respecto, el propio líder del campeonato desdeñó estos comentarios, en la rueda de prensa de pilotos previa al Gran Premio de México de este fin de semana.

"Estoy aquí para ganar carreras y no para complacer a quien está fuera. Siempre habrá gente que tendrá sus puntos de vista y que estará contra mí de alguna u otra forma. Ese (los comentarios de Ecclestone) es un ejemplo de ello y es la naturaleza de este negocio, siempre será así y sólo me concentro en la gente que de verdad me apoya, así de simple", dijo tajante el germano.

EL INFORMADOR / ALAN RODRÍGUEZ