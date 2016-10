Esteban Gutiérrez espera definir su futuro en F1

El piloto regiomontano pone fecha de dos semanas para conocer la decisión

CIUDAD DE MÉXICO (27/OCT/2016).- Poco a poco la impaciencia comienza a hacerse presente en Esteban Gutiérrez, el piloto regiomontano del equipo Haas quien aún no tiene definido su futuro con el equipo estadounidense para la siguiente temporada de la Fórmula Uno y desea que esa decisión no llegue ya terminado el campeonato, tal y como le ocurrió con Sauber en el 2014.

Sin embargo, el regio ha puesto una fecha límite de dos semanas para conocer una determinación en la escudería estadounidense y que el dueño del equipo, Gene Haas, ya está enterado de esta situación.

"Probablemente tendremos que tomar una decisión pronto, porque no podemos darnos el lujo de esperarnos hasta el final de temporada y también creo que no sería muy justo de su parte (Haas), me tienen que dar una respuesta", comentó el piloto mexicano.

El mismo Gutiérrez no se explica qué es lo que detiene a la cabeza de Haas para que una decisión no se haya tomado hasta el momento, pues el propio piloto dice que se ha desempeñado bien a pesar de los diversos factores que no le han ayudado a terminar dentro de los puntos a lo largo de todo el año.

Aun así, si el propio norteño no continúa con Haas, señaló que cuenta con varias opciones para continuar en el Gran Circo. "Todos saben cuáles son los asientos que están disponibles (...) las opciones están abiertas y tenemos que evaluar todas las puertas y concretarlo pronto porque no podemos esperar hasta el final de temporada".



Correr en México, la emoción más grande

Por otra parte, para Gutiérrez será la primera ocasión en la que corra como piloto de Fórmula Uno en México, algo que le resulta más emocionante que cuando se dio su debut en la máxima categoría del deporte motor.

"Es una gran sensación, un honor muy grande poder simplemente compartir este evento tan especial, que significa mucho para mi carrera y siempre permanecerá como un Gran Premio único (...) correr en México es mejor que cualquier otra cosa, mejor que el inicio en Fórmula Uno porque llegamos a México y México es increíble, toda la gente es la que hace la diferencia para que sea uno de los mejores Grandes Premios del año", señaló.

El propio piloto de Haas apuntó que en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez se aspira a terminar dentro de los mejores 10 el próximo domingo, a pesar de que los números han estado en su contra a lo largo de todo el año y que lograr sus primeros puntos de la temporada en casa resultaría en algo muy especial.

