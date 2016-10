Carlos Sainz llega motivado al GP de México

El piloto español confía en superar los logros obtenidos el año pasado

CIUDAD DE MÉXICO (27/OCT/2016).- El piloto español Carlos Sainz señaló que llega motivado al Gran Premio de México 2016, con el objetivo de superar el resultado del año pasado y entrar en los puntos luego del buen momento que pasó en el Circuito de las Américas en la ciudad de Austin, en Estados Unidos.



El integrante de Toro Rosso, quien acabó undécimo en 2015, indicó que "la verdad es que el año pasado me quedé con mal sabor de boca aquí en México, porque pienso que teníamos para un mejor resultado pero no sucedió".



Admitió que tras su brillante actuación en el pasado Gran Premio de los Estados Unidos, en donde consiguió un sexto puesto y su mejor clasificación en sus dos años en Fórmula Uno, quiere seguir con el empuje para este fin de semana



"Fue una de mis mejores carreras, es un resultado que motiva mucho al equipo para seguir luchando, a sabiendas de que lo que tenemos en este momento no da para entrar al top ten. Esta ha sido una temporada muy buena porque cumplí varios de mis objetivos, pero hubiera querido tener un coche un poco más competitivo", explicó



Sainz dijo que con las reglas que entran para la siguiente temporada la categoría se volverá más competitiva, sin un claro equipo dominante como ahora lo es Mercedes, y con ello los suyos tendrán una oportunidad de acercarse a los más grandes, y espera que sea para bien este cambio, con miras a que la F1 se vuelva más atractiva.