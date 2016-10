Cristiano Ronaldo vive sequía de goles con Real Madrid

El portugués atraviesa su peor inicio de temporada desde que llegó al equipo en 2009

MADRID, ESPAÑA (27/OCT/2016).- Real Madrid encabeza una cerrada carrera en la cima de la liga española, donde los cinco primeros equipos están separados por apenas tres puntos. Pero el club merengue no está en esa posición gracias a los goles de Cristiano Ronaldo.

El astro portugués atraviesa su peor inicio de temporada desde que llegó al Madrid en 2009, con apenas cuatro goles en nueve partidos.

"Cuando estás acostumbrado a meter casi 70 goles por temporada, es casi como una adicción a los goles", comentó el delantero suplente del Madrid, Álvaro Morata. "Para nosotros es el jugador más importante del equipo, y espero que marque muchos goles, pero no es una máquina. Es un ser humano. Aunque parece de otro planeta y es diferente, también tiene derecho a fallar".

Cristiano anotó cinco goles en dos partidos con la Selección de Portugal, ante Andorra y la Islas Faroe por las eliminatorias mundialistas, pero ese no es consuelo para los hinchas del Madrid.

El domingo fue abucheado por la grada del Santiago Bernabéu tras otra actuación decepcionante en el triunfo 2-1 sobre Athletic de Bilbao. El Madrid enfrenta el sábado al Alavés.

"El público exige mucho de los jugadores. El Bernabéu es especial y lo sabemos", señaló el técnico Zinedine Zidane. "Cristiano lo sabe y está acostumbrado. Lo importante es seguir con nuestro trabajo y sabemos la importancia de nuestra afición".

Cristiano suma apenas dos goles en la liga española, en un triunfo 5-2 sobre Osasuna en septiembre, y en la goleada 6-1 ante Real Betis hace dos semanas. También tiene dos tantos en la Liga de Campeones, en el empate 2-2 frente a Borussia Dortmund y la victoria 2-1 sobre Sporting de Lisboa.

"No he hablado nada en concreto con Cristiano. Prefiero que marque siempre dos o tres goles por partido pero no estoy preocupado", apuntó Zidane.

El partido contra Osasuna fue el primero de la temporada para el goleador portugués, tras perderse el inicio de la temporada por una lesión de la rodilla izquierda que sufrió en la final de la Eurocopa, que ganó con su selección.

Cristiano parece estar en buen estado físico y ha tenido numerosas ocasiones de gol, aunque ha fallado en el remate final.

"Ahora no está metiendo las ocasiones que tiene, pero lo importante es tener esas ocasiones primero. Dentro de poco las meterá y estamos con tranquilidad", indicó Zidane.

El astro de 31 años no jugó el miércoles en la victoria del Madrid por 7-1 ante Cultural Leonesa en la Copa del Rey. Tiene previsto volver al 11 titular el sábado ante el Alavés, un club que regresó esta temporada a la primera división.

El Sevilla, segundo en la tabla a un punto del Madrid, enfrenta el sábado al Sporting de Gijón, mientras que el tercero Barcelona recibe al colero Granada. A diferencia de Cristiano, la figura del Barcelona, Lionel Messi, ha tenido uno de sus mejores arranques de temporada con 14 goles en 11 partidos, y por sí solo supera el total de goles del tridente madridista de Cristiano, Gareth Bale y Karim Benzema.

El cuarto Villarreal choca el domingo con el Eibar, y el quinto Atlético de Madrid recibe el sábado al Málaga.