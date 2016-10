Gol de Chivas, en fuera de lugar: 'Chiquis' García

El auxiliar de Ricardo La Volpe habla sobre la polémica anotación en el Clásico Nacional

CIUDAD DE MÉXICO (27/OCT/2016).- Para el auxiliar técnico de las Águilas del América, "el gol en fuera de lugar nos costó el partido" ante Guadalajara y, por ende, la eliminación de la Copa MX.

"Eso no lo ha dicho, pero su anotación es fuera de juego. A lo mejor si no existe, no hay penales y no perdemos", señaló Rafael García, auxiliar de Ricardo La Volpe, quien cumplió su tercer y último partido copero de suspensión.

Acerca de los tiradores de cobro de penaltis en la tanda decisiva, el "Chiquis" dijo que antes de las ejecuciones "hablé con ellos y (Michael) Arroyo tenía una molestia en el muslo derecho; Paolo Goltz tenía mucha confianza, pero falló".

García añadió que "no hemos tenido mucho tiempo de trabajo, porque hemos tenido jornadas dobles y en la Fecha FIFA se fueron varios titulares".

Ahora, América tiene "una final ante Santos para clasificar a la Liguilla".