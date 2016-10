Pumas, obligado a ganar ante Veracruz

El empate en estos momentos de la competición de poco le serviría

VERACRUZ, VERACRUZ (27/OCT/2016).- El equipo de Pumas de la UNAM se encuentra obligado a responder en condición de visitante por primera vez en el Torneo Apertura 2016 de la Liga MX, para soñar con puestos de liguilla una vez que este viernes se mida ante Veracruz.



En el arranque de la fecha 15 del certamen, el cuadro de Universidad Nacional se meterá al estadio Luis "Pirata" Fuente con la única intención de ganar, pues incluso el empate en estos momentos de la competición de poco le serviría.



En lo que va del Apertura 2016, Pumas no sabe lo que es triunfar en patio ajeno y luego de perder el invicto en su casa la semana pasada con marcador de 3-1 frente a Tigres de la UANL, el conjunto del Pedregal abandonó los sitios de liguilla.



Por ahora, los universitarios acumulan 20 unidades en el noveno sitio y en caso de empatar se pondrían en el octavo peldaño, para tener su pasaje a la "fiesta grande" de forma momentánea, sin embargo clubes como León, Toluca, Puebla y Monterrey lo pueden desplazar con una victoria al término de la jornada.



Así que ganar es una obligación para que la pelea por un pase a la liguilla se enfoque sólo a lo que puedan hacer Diablos Rojos y León.



A falta de tres compromisos, el margen de error es mínimo en Pumas, al que ya no le alcanzará con únicamente ser fuerte de local si quiere estar entre los ocho mejores, ya que necesita a como dé lugar sumar las tres unidades de visitante.



En frente estará Tiburones Rojos, que es uno de los tres clubes junto a Chiapas y Santos Laguna, que las matemáticas los han dejado fuera de toda posibilidad de meterse a la zona de clasificación.



No obstante, la urgencia por sumar puntos en la escuadra de Veracruz radica en la necesidad de alejarse de la tabla de cocientes para evitar el descenso, que se definirá al concluir el Torneo Clausura 2017, por lo que las unidades desde este fin de semana pueden resultar muy valiosas.



Los escualos cumplieron un semestre para el olvido; primero llegó a la dirección técnica el argentino Pablo Marini con la idea de un mejor juego y resultados, pero eso no ocurrió y el propio timonel prefirió dar un paso de costado para que se diera el retorno del chileno Carlos Reinoso.



El "Maestro" Reinoso volvió a los escualos con la firmeza de enderezar el camino, sin embargo las victorias tampoco han llegado hasta ahora y de ahí que se acabó con todo el sueño de ir a la liguilla, misma a la que clasificaron en los dos torneos del año pasado bajo la tutela del andino.



Los jarochos tienen apenas nueve puntos en el lugar 17, penúltimo de la tabla, sólo por encima de Chiapas, que tiene seis.



Así, Veracruz y Pumas, cada uno con su objetivo en puerta, chocarán fuerzas este viernes en punto de las 21:00 horas.