Calzo del diez: Antonio Rodríguez

El portero del Guadalajara le dio la victoria a su equipo al detener un penal con el pie derecho

GUADALAJARA, JALISCO (27/OCT/2016).- Después de la comida, horas antes del partido ante el América en la semifinal de la Copa MX, camino a su cuarto se encontró con un amigo y éste le dijo que la del miércoles, sería su noche. Antonio Rodríguez volteó, lo miró y le dijo: "no solamente es la mía, es la de todos".

No se equivocó el arquero, ya tenía el presagio de que algo importante sucedería, porque gracias a los pies que aseguró Dios se los dio grandes, pudo detener el penal que le dio el pase al Guadalajara a la final de Copa, luego de vencer en penales al América, en el mismísimo Estadio Azteca en serie de penales 3-4, tras igualar 1-1 en tiempo regular.

"Es una bendición enorme, se consiguió el pase a la final, es un paso importante, estamos felices y gloria a Dios. Sabía que siempre cruzaba el disparo, alcancé a darle con el pie, Dios me dio un pie muy grande, calzo del 10 y salió".

Rodríguez no se agrandó con llegar a la final, sabe que no se la ha ganado nada todavía, la meta que se propusieron es ganar el campeonato de Copa MX y el objetivo aún no se consigue, falta un partido que deben ganarle al Querétaro para decirle al dueño Jorge Vergara: "misión cumplida".

"Nos enfocamos en lo que sigue, vamos ante Cruz Azul y por otro campeonato. Dios es enorme, increíble por mis padres, mi hermana, mi novia que seguro están viendo esto".

EL INFORMADOR / Alejandro Ramírez