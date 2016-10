Leones Negros, a cerrar con dignidad

Los Melenudos reciben el domingo a Murciélagos de Los Mochis con la idea de ganar su primer partido en casa

GUADALAJARA, JALISCO (27/OCT/2016).- Con sus posibilidades de ir a la Liguilla liquidadas, Leones Negros se apresta para cerrar bien el campeonato y por lo menos intentar abandonar los últimos puestos de la clasificación en el Apertura 2016 de la Liga de Ascenso.

El zaguero Rafael Figueroa reconoce que el torneo ha sido muy complicado porque no han logrado reflejar en resultados lo que trabajan en la semana. “Es muy frustrante. En la semana el equipo se ve a 100% y en el partido las cosas no te salen como quieres; se escucha trillado y repetitivo, pero esto se saca trabajando”, dijo el ex zaguero del Santos.

Para Rafa, no es momento de pensar en un nuevo contrato o en tratar de quedarse en el equipo para la próxima campaña. “Estamos trabajando para el domingo, nada más, hay que darle esa alegría a la afición, les estamos agradecidos y queremos corresponderle a la gente con un triunfo”.

Tras escuchar las palabras del director deportivo del equipo, Jorge Dávalos, quien puntualizó que el proyecto de Leones Negros va enfocado a la cantera, Figueroa consideró que es una decisión adecuada.

“Hay que apoyarlos, aquí hay mucho talento, jóvenes con capacidad para hacer una carrera brillante, arroparlos, que ellos disfruten del juego, tenemos que asumir nuestra responsabilidad en la cancha los de más experiencia, para que ellos puedan enseñar lo que saben”.

Leones Negros recibe el domingo a Murciélagos de Los Mochis en la antepenúltima fecha del torneo, con la idea de ganar su primer partido en casa.

EL DATO

Dos meses

Leones Negros no ha ganado en el torneo desde la fecha 7, cuando vencieron de visita a Correcaminos en Ciudad Victoria.