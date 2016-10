Definen fechas y horarios de cuartos de final de Concachampions

Los partidos de ida serán del 21 al 23 de febrero de 2017; los de vuelta del 28 de febrero al 2 de marzo

CIUDAD DE MÉXICO (26/OCT/2016).- Este miércoles quedaron definidas las fechas y horarios de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Concacaf donde se encuentran instalados tres conjuntos mexicanos.

De esta forma, la Concacaf señaló que los partidos de ida se jugarán del 21 al 23 de febrero de 2017 mientras que los de vuelta serán del 28 de febrero al 2 de marzo del próximo año.

Fechas y Horarios

Partidos de Ida

Martes. 21 de febrero de 2017

22:00 (21:00) Deportivo Saprissa (CRC) vs. CF Pachuca (MEX)

Miércoles, 22 de febrero de 2017

20:00 (20:00) New York Red Bulls (USA) vs. Vancouver Whitecaps (CAN)

22:00 (21:00) Tigres UANL (MEX) vs. Pumas UNAM (MEX)

Jueves, 23 de febrero de 2017

20:00 (19:00) FC Dallas (USA) vs. CD Arabe Unido (PAN)

Partidos de vuelta

Martes, 28 de febrero de 2017

22:00 (21:00) CF Pachuca (MEX) vs. Deportivo Saprissa (CRC)

Miércoles, 1 de marzo de 2017

20:00 (20:00) CD Arabe Unido (PAN) vs. FC Dallas (USA)

22:00 (21:00) Pumas UNAM (MEX) vs. Tigres UANL (MEX)

Jueves, 2 de marzo de 2017

22:00 (19:00) Vancouver Whitecaps (CAN) vs. New York Red Bulls (USA)