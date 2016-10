ManU elimina al City de la Copa de la Liga inglesa

Con un 1-0, Mourinho supera a Guardiola en duelo de estrategas y agrava la crisis de resultados que aflige a los ''Citizens''

LONDRES, INGLATERRA (26/OCT/2016).- El Manchester United le ganó este miércoles, en la cuarta ronda de la Copa de la Liga, la partida al Manchester City (1-0) y condenó a Pep Guardiola a su peor racha como entrenador, después de hilvanar seis partidos sin conocer la victoria.

Rojos y azules de Manchester se midieron en Old Trafford, en un duelo de necesitados: los "Diablos Rojos" llegaban tras ser duramente goleados por el Chelsea (4-0), mientras que los "Citizens" encadenaban tres partido en Premier y dos en Liga de Campeones sin ganar.

Decidió José Mourinho no tocar en exceso el once y este miércoles hizo cuatro cambios con respecto al equipo que cayó con contundencia en Londres tres días antes.

El argentino Marcos Rojo ingresó en el centro de la zaga por el lesionado Eric Bailly, mientras que Daley Blind pasó a ser central -Chris Smalling no fue convocado-, dando entrada en el lateral izquierdo al joven Luke Shaw.

Michael Carrick y el español Juan Mata, por Marouane Fellaini y Jesse Lingard, fueron las otras dos novedades en la titular de los de casa, en un once en el que nuevamente Zlatan Ibrahimovic y Marcus Rashford volvieron a ser las referencias arriba.

Por contra, Pep Guardiola, que había prometido rotaciones, cumplió su palabra y formó con un equipo totalmente renovado con respecto al que empató el pasado domingo en el Etihad Stadium con el Southampton (nueve cambios).

El joven Pablo Maffeo ocupó el carril derecho en una defensa formada por Vincent Kompany, Nicolás Otamendi y Gael Clichy, al tiempo que otro canterano español, Aleix García, fue titular como volante junto a Jesús Navas, Fernando, Nolito y Leroy Sané.

La mejor ocasión de los visitantes la tuvo el joven Kelechi Iheanacho, titular hoy por el 'Kun' Agüero, cuando a los dos minutos remató por encima del larguero un buen centro de Navas.

A la vuelta de vestuarios, a los cuatro minutos, fue Paul Pogba, el jugador más caro del mundo, es que estuvo cerca del 1-0, pero su disparo con la zurda lo despejó bien Willy y se marchó fuera tras tocar en el palo.

Avisaron los de Mourinho y no perdonaron poco después: en el 54 Ibrahimovic recibió un envío largo, bajó el balón, se quitó de encima a dos defensores y puso la redonda al punto de penalti, donde Juan Mata, llegando desde atrás, empaló al fondo de las mallas para adelantar a los de casa.

Movió fichas Pep y dio entrada a Agüero y a Raheem Sterling, en lugar de Sané y Nolito, respectivamente, y con ellos sobre el terreno de juego mejoraron ligeramente los de azul.

Sin embargo, no encontró el camino del gol el City y se marchó de Old Trafford con una agridulce derrota que lo deja fuera de la Copa de la Liga y sumido en una crisis de resultados que espera subsanar el próximo sábado, en el estadio de The Hawthorns ante el West Brom, en la décima jornada de la Premier League.