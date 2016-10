Kuznetsova supera a Pliskova en Masters de Singapur

La rusa da un paso definitivo para jugar la ronda semifinal de torneo asiático

SINGAPUR, SINGAPUR (26/OCT/2016).- La rusa Svetlana Kuznetsova dio un paso casi definitivo para jugar las semfinales del Masters al remontar y vencer a la checa Karolina Pliskova por 3-6, 6-2, 7-6 (8/6), este miércoles en Singapur.

Kuznetsova, clasificada in extremis para el Masters tras su victoria el sábado en Moscú, continúa sorprendiendo en el torneo de las mejores.

Si en su debut fue capaz de salvar una bola de partido antes de ganar a la vigente campeona, la polaca Agnieszka Radwanska, este miércoles derrotó a Pliskova en un maratón de dos horas y 17 minutos.

"Siento el apoyo de los seguidores y no puedo dejarlo, sigo luchando. No he estado a mi mejor nivel en los últimos años, pero algo cambió en esta temporada, estoy disfrutando de mi juego", dijo la rusa.