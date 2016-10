Como si fuera la primera vez

Checo Pérez se prepara para su segundo Gran Premio de México, cita a la que llega con su mejor temporada en la Fórmula Uno a sus espaldas

GUADALAJARA, JALISCO (26/OCT/2016).- Sergio Pérez vive la mejor temporada de su carrera en la Fórmula Uno y llegará al Gran Premio de México de este fin de semana clasificado en séptimo lugar en el campeonato de pilotos, superior a lo que ocurrió en 2015, donde un octavo lugar le dio en aquel momento al tapatío su mejor temporada en la categoría.

Un año después, el sentimiento y la emoción por volver a correr en su país invaden al piloto tapatío de la escudería Force India. “Es tan especial este fin de semana que estoy tan emocionado como la primera vez. No hay nada con lo que se le pueda comparar; y por más que ya sé lo que me espera, cuando llego ahí y lo estoy viviendo, el sentimiento y la emoción es indescriptible. No hay nada que te pueda preparar para eso, lo mejor es vivirlo”.

— ¿A qué te compromete llegar al Gran Premio de México con más de 80 puntos en el campeonato?

— El campeonato está más apretado que nunca. Estamos peleando la cuarta posición con Williams y no podemos dejar escapar ni un solo punto; quedan tres carreras por disputarse y habrá que darlo todo en la pista para terminar delante de ellos y cerrar una temporada histórica como equipo también.

— ¿Esperas una atmósfera similar a la que se vivió el año pasado en el Autódromo Hermanos Rodríguez?

— Sí, sin lugar a dudas será el mejor ambiente de todo el año. El Autódromo Hermanos Rodríguez volverá a ser una gran fiesta.

— ¿Qué expectativas tienes del público que se va a dar cita en las tribunas del Hermanos Rodríguez?

— Estoy muy orgulloso de todos los mexicanos porque sé que volverán a ser los mejores de toda la Fórmula Uno y nos harán pasar un fin de semana inolvidable.

— Desde hace 48 años dos pilotos mexicanos no corren juntos en un Gran Premio en nuestro país, ¿qué han hablado tú y Esteban Gutiérrez de lo que será esa experiencia?

— Lo que le dije a Esteban es que lo disfrute. Este será su primer Gran Premio de México y lo único que le recomendé es que lo disfrute y lo viva al máximo.

— Después de lo vivido el año pasado y lo que será el Gran Premio de México en esta ocasión, ¿qué futuro le ves a este evento en nuestro país, más allá del último compromiso que está pactado para 2019?

— Creo que el Gran Premio de México tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de los favoritos de la Fórmula Uno. Estoy seguro de que tendremos Fórmula Uno más allá de 2019.

— ¿Cómo has observado la lucha que han tenido Nico Rosberg y Lewis Hamilton a lo largo de todo el año?

— Muy cerrada. Estamos a tres carreras del final del campeonato y todavía está abierto. Cualquiera de los dos puede ganarlo, así que estará muy interesante la pelea entre ellos en las carreras que nos quedan.

Una nueva etapa en Force India

Una semana antes del Gran Premio de Estados Unidos se anunciaron cambios en Force India, la escudería en la que milita Checo Pérez, pues su compañero de equipo por las últimas tres temporadas, Nico Hulkenberg, partirá a Renault a partir del siguiente año, situación en torno a la cual el tapatío dio su impresión.

“Nico es un gran piloto y deseo que le vaya bien en Renault. Las oportunidades nos llegan una vez en la vida y hay que tomarlas, a él le llegó su oportunidad y me alegro que esté siguiendo su sueño, pero sin duda seguiremos teniendo grandes duelos en la pista”, comenta Pérez Mendoza, quien además valora lo suficiente los tres años que pasó junto al alemán, pues “tener a un compañero de equipo tan bueno es lo mejor que te puede pasar, porque te obliga a seguir creciendo y buscar nuevos límites”.

Ante la salida de Hulkenberg del equipo, se podría asumir que Checo se convierta en el piloto más experimentado dentro de Force India y tenga más responsabilidades, pero el propio jalisciense no lo ve así y prefiere esperar hasta que se concrete la llegada de su nuevo compañero.

“No lo veo así (tener más responsabilidad), a decir verdad todavía no sabemos quién va a ser mi compañero de equipo la siguiente temporada, por lo que quizá sea un poco prematuro decir eso. Si así fuera estoy listo para asumirlo, pero la verdad es que no pienso mucho en eso, siempre doy lo mejor de mí en cada carrera y así seguirá siendo”.

También, el piloto de sexto año en la Fórmula Uno habla sobre su renovación con la escudería. “Fue un proceso largo, en el que se me presentaron algunas opciones para salir del equipo. Pero Force India siempre fue la mejor opción, por eso es que decidí quedarme aquí y estoy muy contento con mi decisión”.

Por último, el tapatío dice que los objetivos trazados con el equipo se han logrado y esperan mantener el buen nivel en el cierre de temporada.

“Nuestro objetivo era finalizar entre los primeros cinco equipos del campeonato y hasta el momento lo estamos logrando con creces, así que terminar en la cuarta posición será una gran recompensa a nuestro esfuerzo”, concluye Checo Pérez.