Matías Almeyda da prioridad a elementos coperos

El técnico de Chivas tiene pensado reforzar el plantel con elementos de la Liga

GUADALAJARA, JALISCO (25/OCT/2016).- En el partido donde se juegan todo ante el América en la semifinal de la Copa MX, el técnico del Guadalajara Matías Almeyda, tiene pensado ir con su plantel copero, pero reforzado por elementos titulares de la Liga y si se mantiene lo entrenado, habría tres elementos que serán sacrificados, Miguel Basulto, José Juan Vázquez y Marco Bueno.



El "Pelado" sabe la importancia de este duelo por ser Clásico nacional, semifinal y en el centenario del Águila, pero no mandará al conjunto estelar de la Liga, porque consideraría injusto para los que se ganaron el lugar, solamente busca darle fuerza a zonas como la lateral de la derecha, ya que tras la lesión de Carlos Villanueva, entró al quite Basulto, central que le costó actuar en esa zona.



"Chapo" Sánchez es lateral natural, por lo que estaría la zona más cubierta con él que con un improvisado en la zona, como el "Abuelo", quien siempre buscó hacerlo bien. En la delantera, Marco Bueno dejaría su lugar para que Pulido busque brillar con luz propia en un partido trascendental, cargando con la responsabilidad para lo cual lo contrataron, hacer goles en momentos determinantes.



Almeyda se la juega, la voz de la afición quiere que para este duelo mande a los mejores en sus posiciones y en caso de una derrota, será cuestionado si es que es manda al equipo con el cual cerró preparación. Si gana, lo calificarán de justo y atinado.



Este es uno de los equipos que estuvo probando Almeyda en el interescuadras:



Antonio Rodríguez; Jesús Sánchez, Jair Pereira, Osvaldo Alanís, Miguel Ponce; Carlos Peña, Michael Pérez, Isaac Brizuela, Néstor Calderon; Eduardo López y Alan Pulido.



SABER MÁS



Chivas viajó con una plantilla de 25 elementos, de los cuales, siete no estarán ni en la banca y apoyarán desde la tribuna.



Los convocados de Chivas para el duelo ante América



- Porteros: Antonio Rodríguez, Rodolfo Cota y Miguel Jiménez.



- Defensas: Jair Pereira, Miguel Basulto, Oswaldo Alanís, Jesús Sánchez, Hedgardo Marín, Miguel Ponce, Carlos Salcido y Edwin Hernández.



- Mediocampistas: Eduardo López, Néstor Calderón, José Juan Vázquez, Carlos Peña, Michael Pérez, Orbelín Pineda, Edson Torres.

- Delanteros: Isaac Brizuela, Marco Bueno, Carlos Cisneros, Ángel Zaldívar, Alan Pulido, Alejandro Zendejas y Michelle Benítez.



EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ