'Chicharito' y Bayer, fuera de la Copa de Alemania

El cuadro de Leverkusen cae en tanda de penales ante un equipo de tercera división

LOTTE, ALEMANIA (25/OCT/2016).- Bayer Leverkusen y el delantero mexicano Javier "Chicharito" Hernández se despidieron en tanda de penaltis de la Copa de Alemania, luego de caer por marcador final de 6-5 ante el equipo de tercera división Sportfreunde Lotte.



El conjunto de "Chicharito" tuvo la posibilidad, en dos ocasiones, de salir con la victoria del FRIMO Stadion, luego de tener la ventaja 1-0 en el tiempo regular y 2-1 en el tiempo extra.



Sin embargo, las desatenciones llevaron el duelo a definirse desde los once pasos, donde Lotte tuvo mayor suerte para obtener la pizarra 4-3.



En el primer tiempo las Aspirinas se pusieron por delante 1-0 al minuto 25, por conducto del delantero Kevin Volland, pero la alegría no duró lo suficiente para cerrar el resultado y al comienzo de la segunda mitad se vieron emparejados 1-1 con el autogol del defensa Roberto Hilbert.



Con la igualdad de circunstancias Leverkusen decidió prescindir de "Chicharito" a escasos segundos de finalizar el cotejo, por lo que para los tiempos extra el goleador jalisciense no pudo colaborar en la búsqueda del triunfo.



Pese a ello, las Aspirinas volvieron a ponerse por delante en el marcador, al conseguir el 2-1 en el minuto 95, de nueva cuenta por conducto de Kevin Volland.



El cuadro local no bajó los brazos y se lanzó al ataque en busca del empate, el cual festejó al minuto 105, cuando el delantero Kevin Freiberg mandó guardar el esférico con soberbia definición de pierna derecha.



Dicho tanto mermó las esperanzas del Bayer, quienes mostraron escasa puntería desde el manchón penal, caso contrario al de Lotte, que convirtió una diana más para sellar su pase a los octavos de final de la Copa de Alemania.