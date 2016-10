No calificar sería fracaso: Daniel Arreola

Atlas busca jugar los tres últimos juegos del Torneo como si fueran una final

GUADALAJARA, JALISCO (25/OCT/2016).- Restan tres encuentros en la Liga MX en su torneo de Apertura 2016 y para los Zorros, quedan encuentros ante Pachuca, América y Jaguares de Chiapas, tres cotejos con su grado de dificultad, que tendrán que ganar si es que quieren avanzar a la Liguilla, de lo contrario, estarían fracasando en el intento de lograr uno de los objetivos trazados en este torneo del Centenario.

Así lo indicó el zaguero Daniel Arreola, quien también señaló en qué han fallado a la hora de encarar los encuentros, sobre todo de visitantes, en donde no han ganado en lo que va del certamen.

“Ganando los tres estamos dentro, en caso contrario, si no calificamos esto sería un fracaso, pero sí es difícil porque no hemos ganado de visitante, pero nos dimos cuenta que fuimos a Santos y jugamos bien, dos errores en tiro de esquina no sacamos el resultado, de haber ganado, estaríamos en otra situación, pero también nos damos cuenta en dónde nos duele y hay que trabajar sobre eso, ser más fuertes a la hora de la marca, pero el equipo se dio cuenta de que de visitante puede sacar puntos y esta semana es fundamental, es la más importante de todo el torneo”, indicó Arreola.

El sábado enfrentarán a los Tuzos del Pachuca, actual campeón del futbol mexicano y que tendrá la desventaja, según dijo Daniel Arreola, de no tener en sus filas a Hirving “Chucky” Lozano, lo cual es benéfico para los Zorros, debido a la peligrosidad del joven delantero mexicano.

“Desde luego es una pieza fundamental para ellos y a nosotros, el que no esté nos viene bien, sabemos de su capacidad y calidad y al no estar en la cancha nos puede venir bien, pero no nos serviría de nada si no aprovechamos”, argumentó el zaguero rojinegro.

EL INFORMADOR / JAVIER ROBLES