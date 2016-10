América y Chivas, por el pase a la final de Copa MX

Las Águilas buscarán reivindicarse en el Clásico Nacional, tras perder con goleada en la Liga

CIUDAD DE MÉXICO (25/OCT/2016).- Con el objetivo de tomar revancha de la humillante derrota que sufrió hace algunas semanas, América recibirá a un Guadalajara que quieren vengar la eliminación en la liguilla de Torneo Clausura 2016, cuando ambos cuadros se enfrenten por el pase a la final de la Copa MX.



La cancha del estadio Azteca será el escenario donde estos equipos midan fuerzas a partir de las 21:00 horas, con Luis Enrique Santander como el encargado de aplicar el reglamento.



En el año de su centenario, el cuadro de Coapa tiene la posibilidad de resarcir un poco lo que significó esa derrota en casa frente a su acérrimo rival y que mejor forma de hacerlo con un triunfo que otorga el boleto al duelo por el título del certamen copero.



Para ello, deben ofrecer un desempeño mucho mejor al que dieron esa noche de agosto, lo cual ve probable, dado que Ignacio Ambriz ya no está en su banquillo, y ahora son dirigidos por el argentino Ricardo La Volpe, quien al momento se mantiene invicto.



El estratega sudamericano sabe que ganar este duelo le da amplias posibilidades de consolidar su permanencia en el equipo y consolidar un proyecto a largo plazo.



Por su parte, el Rebaño Sagrado le quiere repetir la dosis a las Águilas, pero ahora no solo quitarle tres unidades, sino arrebatarle la posibilidad de pelear por un título.



Pese a que en el seno de Chivas niegan que en su mente está el estropear de todas las formas posibles los festejos por los cien años del América, no hay duda que además de trascender, ese es otro de sus propósitos.



Habrá que ver si afecta de alguna manera el desgaste que tuvo el equipo la noche del pasado domingo en el duelo frente a Pachuca, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura 2016, o la motivación de acceder a una final les permite ofrecer el máximo de su potencial.