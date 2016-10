Lorena Ochoa ve futuro en el golf mexicano

La ex número uno del mundo señala que no es sencillo que surja un talento de la noche a la mañana

GUADALAJARA, JALISCO (24/OCT/2016).- Han pasado poco más de seis años desde que la tapatía Lorena Ochoa se retirara del golf profesional, haciéndolo como la número uno de la LPGA y desde entonces, jugadora o jugador mexicano no ha logrado acercarse un poco a los logros de la ganadora de dos Majors en el máximo circuito del golf femenil.



Sin embargo, Ochoa Reyes ve mexicanos con futuro en los circuitos profesionales y sólo es cuestión de tener una sola cosa. "Considero que hay que tener un poquito de paciencia porque no podemos esperar que inmediatamente sucedan cosas maravillosas, lo que es muy importante ver es la cantidad de niños y niñas que están jugando, la cantidad de mexicanos que están en Estados Unidos en la universidad y en un futuro que se conviertan en profesionales vamos a tener a diferentes hombres y mujeres en las mejores giras", dijo en visita en Guadalajara, en su participación en la XI edición del Torneo A Corazón Abierto, en el Guadalajara Country Club.



La ex número uno del mundo refirió que al momento en la LPGA las jugadoras Gaby López y Alejandra Llaneza han estado haciendo bien las cosas y que los resultados poco a poco se darán, pues no es sencillo que surja un talento de la noche a la mañana.



En el mismo sentido, Ochoa Reyes evaluó la actuación de López y Llaneza, además de Rodolfo Cazaubón en los pasados Juegos Olímpicos de Río. "Obviamente a todos nos hubiera gustado ver una mejor actuación, creo que siempre la primera vez son muchas cosas nuevas, te impresiona mucho (como jugador), Gaby jugó muy bien los primeros dos días, pero sí nos hubiera gustado algo mejor. Creo que los tres tienen el talento, el golf, lo importante es que México calificó, esperemos que el golf se mantenga en los Olímpicos por muchos años y que cada vez tengamos una mejor actuación", dijo al respecto.



Por otra parte, la tapatía habló un poco de lo que fue la temporada 2015-2016 de PGA Tour para el también tapatío Carlos Ortiz, quien se quedó lejos de replicar su actuación como novato en esta gira del golf masculino.



"Es normal tener altibajos, desgraciadamente la gira de los hombres es tan competitiva que cuesta trabajo recuperarte cuando pierdes la confianza, él tuvo un cambio de bastones y le costó trabajo el ajuste, el sentirse cómodo, esperemos que sea cuestión de tiempo de que cada vez se sienta mejor, recupere la confianza para que pronto pueda estar de regreso", dijo en torno a Ortiz Becerra.



Ahora, Ochoa Reyes se enfoca en la realización de la novena edición del Lorena Ochoa Invitational, a llevarse a cabo del 10 al 13 de noviembre en el Club de Golf México, de la capital del país. "Estoy ilusionada, es un torneo en el que siempre me encanta estar ahí (...) es una fiesta para los mexicanos el que vengan familias y estamos listos, el campo está en excelentes condiciones y estamos seguros que va a ser un gran éxito".



En torno a este certamen, la ex número uno del mundo no descarta que el mismo regrese a Guadalajara, pero como ya lo ha dicho en otras ocasiones, se requiere del apoyo gubernamental para que esto ocurra.



Contenta por apoyar una buena causa



Este lunes, Lorena Ochoa fue partícipe de la XI edición del Torneo Abierto de Corazón, que recauda fondos para apoyar a niños con cáncer y que le significó un regreso a la ex número uno al campo de golf del Guadalajara Country Club.



"Me siento muy contenta (...) estoy feliz de poder participar en un evento como este. Me encantó la respuesta de la gente, está lleno el campo, eran 18 grupos y ahora son 22, sobrevendieron el torneo y eso me encanta porque los únicos beneficiados son los niños, es una causa muy bonita", compartió la ex golfista.



La ganadora de dos Majors en la gira de la LPGA también dijo sentirse contenta por estar de vuelta en un escenario como lo es el campo del Guadalajara Country Club. "Me siento en casa, todo mundo es súper informal porque me han visto desde chiquita, me han visto crecer, me encanta estar en este lugar tan bonito de ver este escenario tan increíble que recuerdo con mucho cariño por tantas horas que practiqué y tantos años, para mí es un día de mucha alegría".



Ochoa Reyes compartió unos momentos con cada uno de los grupos partícipes de este certamen en el green del hoyo 4 del Guadalajara Country Club, en donde orientó a los jugadores sobre cómo realizar sus putts, además de tomarse la fotografía del recuerdo con cada uno de ellos.



EL INFORMADOR / ALAN RODRÍGUEZ