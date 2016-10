Chivas jugará a muerte el Clásico nacional

Jair Pereira afirma que ante el América dejarán el alma si es necesario

GUADALAJARA, JALISCO (24/OCT/2016).- El objetivo que se planteó el Guadalajara en el inicio de la Copa MX, está a dos partidos de lograrlo, ser campeón y para eso deberán ganarle al América en el Estadio Azteca, donde aseguró el central Jair Pereira, dejarán el alma si es necesario, porque una derrota en esta instancia sería un fracaso para la institución.



"Siempre he dicho que los Clásicos es jugártela a muerte, vamos a morirnos en la raya por este partido. Nosotros no vemos revancha, nos enfocamos en disfrutar este tipo de partidos porque da el pase a una final, el pasado lo dejamos atrás, estamos enfocados en el presente únicamente. Aunque se estuviera con posiciones diferentes, este encuentro se vive con mucha intensidad, no importan las estadísticas, saldremos a buscar ganarlo desde el minuto uno".



El Rebaño tiene planeado hacer un partido perfecto, sin errores y en el ataque ser certeros, problema que le ha impedido a Chivas tener más triunfos o darle punto final a los encuentros.



"Para nosotros es importante, nos pondría a un paso del objetivo, salir campeones en Copa, ya todo lo demás es circunstancial, nos enfocamos en hacer bien nuestro trabajo. Nos esperamos al mejor América, es un rival complicado, buscarán sacar ventaja para y estamos enfocados en hacer un buen trabajo, sin errores. Seguiremos por esa misma línea, haremos un buen trabajo".



Este es de los partidos que le gustan a los jugadores, porque un triunfo da para arriba en todos los aspectos, pero también están conscientes que una derrota es un golpe muy duro y deben evitar a como dé lugar, que esto suceda.



"Con motivación, así lo tomamos, creo que será un partido que se debe disfrutar al máximo, el entorno será bonito, el Estadio Azteca en muchas ocasiones ha sido más de la mitad, un buen escenario y ante un rival que hace bien las cosas. Crecí con rivalidad fuerte con América, Chivas es cien por ciento mexicano, el que más afición tiene y hoy sí (odio al América)".



Futbolísticamente consideró Pereira que están en pleno despegue, están corrigiendo muchos detalles que han detectado para cerrar lo mejor posible el Apertura 2016 y en la Copa, buscarán hacer valer lo sólido que son.



"Hemos venido de menos a más. Siempre que termina un partido lo observamos de manera fría, salimos jugando, buscamos recuperar, somos incómodos y somos de los que mejor jugamos al futbol, porque nos importa mucho la forma. Estamos en un buen momento".



El dueño Jorge Vergara ha manifestado que le repetirán a dosis al América, que replicarán el 3-0 del pasado 27 de agosto, cuando jugaron por la actividad de la fecha siete del Apertura, lo cual espera Pereira se dé, pero sabe que será difícil repetir ese marcador.



"Me enseñaron a ganar este tipo de partidos, es una rivalidad que no se permite derrotas. Son circunstancias del juego, esa ocasión quizá pudo haberse dado un marcador más abultado, pero faltó contundencia. Respeto lo que dice el patrón, buscamos respaldar lo que dice y no pensamos tanto en plagiar ese resultado 3-0".



EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ