Roger Federer no piensa en el retiro

El tenista suizo no busca dejar el deporte aún el próximo año, pese a lesiones

GINEBRA, SUIZA (24/OCT/2016).- El tenista suizo Roger Federer, el jugador con más títulos del Grand Slam, diecisiete, no piensa en retirarse aún el próximo año del circuito mundial pese al descanso más largo que ha hecho en su carrera por problemas en su rodilla y su espalda, afirmó en una entrevista al diario germanófono Tagesanzeiger.

Su vuelta a la cancha está prevista para enero próximo, y Federer, a sus 35 años, cree que "hay absolutamente margen" para volver a triunfar después de haber vivido su "momento más bajo entre Roma y Wimbeldon", cuando notó que su rodilla le impedía "avanzar" y que "no se sentía bien", según confiesa.

En la entrevista concedida al diario suizo, que se produjo en los márgenes de la inauguración de la "Rafa Nadal Academy by Movistar" en Manacor (Mallorca) junto a su compañero y rival Rafael Nadal, el tenista helvético no quiso especular sobre el fin de su carrera en 2017 y afirmó que "habrá más que solo un torneo o un partido".

"De otra manera no hubiera hecho un descanso tan largo, sino que habría vuelto después de algunos meses a medio gas y jugado un poco", zanjó Federer la cuestión.

Explicó que, cuando supo que se iba a perder los Juegos Olímpicos y el US Open, se dijo a sí mismo "esto hay que hacerlo bien" y curarse adecuadamente.

"Un descanso así de largo en 20 años está bien", recalcó el tenista suizo, quien indicó que ha echado de menos los partidos, pero como era consciente de que iba a volver a jugar ese sentimiento "no era para tanto", "no era extremo".

"Echaba de menos el circuito, quería volver a ver a los otros jugadores; a Stan (Wawrinka) o a Rafa (Nadal)", añadió Federer, quien durante su descanso no obstante también ha disfrutado de la "calma" que "por fin" ha podido vivir.

"Lo he disfrutado mucho", apuntó Federer.

El tenista helvético reflexiona ya sobre su vuelta a las canchas, al admitir que está pensando en cómo será su regreso en la Hopman Cup y en Melbourne, durante el Abierto de Australia.

"Me pregunto cuánta presión sentiré", dijo, al tiempo que se quiere centrar sobre todo en los seis meses posteriores a su vuelta.

"Retrocederé unos cuantos puestos y habrá enfrentamientos interesantes por el sorteo, pero no tengo miedo, solo tengo miedo o respeto a una nueva lesión", recalcó el tenista suizo.

En su agenda ya figuran de manera segura los torneos de la Copa Hopman, el Abierto de Australia, Dubai e Indian Wells.

"Para otros torneos no me he inscrito aún", señaló.

De cara a 2018, Federer afirma "esperar jugar aún para entonces", pero explica que tiene que ver primero cómo disputa cinco torneos seguidos "antes de volver a pensar en ganar de nuevo un título".